https://ria.ru/20221223/maydanov-1840853624.html

Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине - РИА Новости, 23.12.2022

Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:38

2022-12-23T15:38

2022-12-23T17:03

шоубиз

денис майданов

украина

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале.Суд признал музыканта виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Затем он проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. После начала спецоперации певец организовал несколько концертов для российских военнослужащих. Музыкант с 2014 года выступал в обеих республиках и Крыму. В июне исполнитель спел для жителей Мелитополя в День России.

https://ria.ru/20221203/lnr-1836076627.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

денис майданов, украина, россия, служба безопасности украины