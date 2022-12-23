https://ria.ru/20221223/maydanov-1840853624.html
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:38
2022-12-23T15:38
2022-12-23T17:03
шоубиз
денис майданов
украина
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале.Суд признал музыканта виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Затем он проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. После начала спецоперации певец организовал несколько концертов для российских военнослужащих. Музыкант с 2014 года выступал в обеих республиках и Крыму. В июне исполнитель спел для жителей Мелитополя в День России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис майданов, украина, россия, служба безопасности украины
Шоубиз, Денис Майданов, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
15:38 23.12.2022 (обновлено: 17:03 23.12.2022)
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине