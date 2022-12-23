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Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
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Шоубиз
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Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:38
2022-12-23T17:03
шоубиз
денис майданов
украина
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале.Суд признал музыканта виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Затем он проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. После начала спецоперации певец организовал несколько концертов для российских военнослужащих. Музыкант с 2014 года выступал в обеих республиках и Крыму. В июне исполнитель спел для жителей Мелитополя в День России.
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денис майданов, украина, россия, служба безопасности украины
Шоубиз, Денис Майданов, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
15:38 23.12.2022 (обновлено: 17:03 23.12.2022)
 
Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаслуженный артист России Денис Майданов
Заслуженный артист России Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заслуженный артист России Денис Майданов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Певца и депутата Госдумы Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине, сообщила СБУ в Telegram-канале.

"Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова", – говорится в заявлении.

Суд признал музыканта виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Затем он проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.
После начала спецоперации певец организовал несколько концертов для российских военнослужащих. Музыкант с 2014 года выступал в обеих республиках и Крыму. В июне исполнитель спел для жителей Мелитополя в День России.
Табличка на здании Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 12:13Специальная военная операция на Украине
СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума
 
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