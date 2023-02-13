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Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО - РИА Новости, 13.02.2023
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Шоубиз
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Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО
Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО - РИА Новости, 13.02.2023
Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО
Александр Маршал назвал причину, по которой поддержал спецоперацию. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:43
2023-02-13T11:43
шоубиз
александр маршал
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Александр Маршал назвал причину, по которой поддержал спецоперацию. Кроме того, он сообщил, что гордится солдатами СВО.Также он признался, что помогает участникам спецоперации. Помимо этого, он объяснил, почему пишет песни на военную тематику. Ранее SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в Мариуполе и Луганске. По словам музыканта, он восхитился "отвагой и мужеством жителей регионов".
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александр маршал, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Александр Маршал, Шоу-бизнес, Знаменитости
11:43 13.02.2023
 
Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО

Певец Александр Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО

© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Александр Маршал назвал причину, по которой поддержал спецоперацию.

"Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились", – поделился музыкант в передаче "Эмпатия Манучи".

Кроме того, он сообщил, что гордится солдатами СВО.
"После общения с солдатами понимаешь, что есть кем гордиться. Они сказали: "Отступлений никаких не будет. Только вперед!". У меня там племянник сегодня", – высказался певец.
Также он признался, что помогает участникам спецоперации.
"Я помогаю, чем могу. Тоже хотел пойти, я же служил три года в армии. А мне сказали: "Тебе 65 лет уже". Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?" – добавил артист.
Помимо этого, он объяснил, почему пишет песни на военную тематику.

"Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой – мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу", – заключил Маршал.

Ранее SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в Мариуполе и Луганске. По словам музыканта, он восхитился "отвагой и мужеством жителей регионов".
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