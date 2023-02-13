Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО
Певец Александр Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО
© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
© Фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Александр Маршал назвал причину, по которой поддержал спецоперацию.
"Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились", – поделился музыкант в передаче "Эмпатия Манучи".
Кроме того, он сообщил, что гордится солдатами СВО.
"После общения с солдатами понимаешь, что есть кем гордиться. Они сказали: "Отступлений никаких не будет. Только вперед!". У меня там племянник сегодня", – высказался певец.
Также он признался, что помогает участникам спецоперации.
"Я помогаю, чем могу. Тоже хотел пойти, я же служил три года в армии. А мне сказали: "Тебе 65 лет уже". Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?" – добавил артист.
Помимо этого, он объяснил, почему пишет песни на военную тематику.
"Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой – мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу", – заключил Маршал.
Ранее SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в Мариуполе и Луганске. По словам музыканта, он восхитился "отвагой и мужеством жителей регионов".
9 февраля, 14:44ШоубизРодион Газманов написал песню для солдат СВО