Маршал раскрыл причины своей поддержки СВО

"Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились", – поделился музыкант в передаче "Эмпатия Манучи".