"Становятся холопами": Галанин осудил сбежавших за границу артистов

"Те, кто уехали, что они там ищут? Свободу? Как человек может быть свободен там, где неинтересен твой язык, твоя культура, твоя история? Получается, ты там только для того, чтобы защитить свои вложения. Такое чувство, что многие люди, уезжая, становятся холопами глобального мира", – высказался музыкант в эфире "Жизнь и судьба".