https://ria.ru/20221220/galanin-1839928860.html
"Становятся холопами": Галанин осудил сбежавших за границу артистов
"Становятся холопами": Галанин осудил сбежавших за границу артистов - РИА Новости, 20.12.2022
"Становятся холопами": Галанин осудил сбежавших за границу артистов
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:29
2022-12-20T11:29
2022-12-20T11:30
шоубиз
сергей галанин
музыка
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов. Кроме того, артист призвал народ к единению. Сергей Галанин – советский и российский музыкант, поэт, композитор. После начала СВО артист поддержал ее. Также он посвятил несколько песен Донбассу и его защитникам. Ранее Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших действия российских властей коллегах. Она заявила, что у них другие ценности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей галанин, музыка
Шоубиз, Сергей Галанин, Музыка
11:29 20.12.2022 (обновлено: 11:30 20.12.2022)
"Становятся холопами": Галанин осудил сбежавших за границу артистов
Лидер группы "СерьГа" назвал сбежавших за границу артистов "холопами глобального мира"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин осудил сбежавших за границу артистов.
"Те, кто уехали, что они там ищут? Свободу? Как человек может быть свободен там, где неинтересен твой язык, твоя культура, твоя история? Получается, ты там только для того, чтобы защитить свои вложения. Такое чувство, что многие люди, уезжая, становятся холопами глобального мира", – высказался музыкант в эфире "Жизнь и судьба".
Кроме того, артист призвал народ к единению.
"Надо искать единение. Без единства будет трудно выжить", – заключил рокер.
Сергей Галанин – советский и российский музыкант, поэт, композитор. После начала СВО артист поддержал ее. Также он посвятил несколько песен Донбассу и его защитникам.
Ранее Ольга Кормухина высказалась
о не поддержавших действия российских властей коллегах. Она заявила, что у них другие ценности.