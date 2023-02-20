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Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО - РИА Новости, 20.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230220/maydanov-1853094003.html
Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО
Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО - РИА Новости, 20.02.2023
Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО
Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:25
2023-02-20T11:25
шоубиз
денис майданов
знаменитости
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации. Также он поделился впечатлениями от мероприятий. Кроме того, он раскрыл подробности помощи военнослужащим. Ранее Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили перед участниками спецоперации. Они исполнили свои хиты и сфотографировались с военными.
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денис майданов, знаменитости
Шоубиз, Денис Майданов, Знаменитости
11:25 20.02.2023
 
Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО

Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО и выступлениях в новых регионах

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПевец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации.
"Артист в любые времена должен продолжать свою деятельность. За последний год я раз десять выступал по всем четырем областям. Ранее я был в Чечне, Ингушетии, Сирии", – признался музыкант в эфире "Жизнь и судьба".
Также он поделился впечатлениями от мероприятий.
"Везде было потрясающее единство людей. Многие выходили на улицу", – отметил артист.
Кроме того, он раскрыл подробности помощи военнослужащим.
"Я был в регионах, в том числе с гуманитарными миссиями. "Все для победы" – акция, которая захватила всю страну. Мы набираем от 15 до 30 миллионов рублей и покупаем то, что заказывает фронт", – заключил Майданов.
Ранее Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили перед участниками спецоперации. Они исполнили свои хиты и сфотографировались с военными.
Актриса Виктория Тарасова - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 17:45Шоубиз
Звезда "Глухаря" пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации
 
ШоубизДенис МайдановЗнаменитости
 
 
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