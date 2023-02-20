Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО
Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО и выступлениях в новых регионах
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПевец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации.
"Артист в любые времена должен продолжать свою деятельность. За последний год я раз десять выступал по всем четырем областям. Ранее я был в Чечне, Ингушетии, Сирии", – признался музыкант в эфире "Жизнь и судьба".
Также он поделился впечатлениями от мероприятий.
"Везде было потрясающее единство людей. Многие выходили на улицу", – отметил артист.
Кроме того, он раскрыл подробности помощи военнослужащим.
"Я был в регионах, в том числе с гуманитарными миссиями. "Все для победы" – акция, которая захватила всю страну. Мы набираем от 15 до 30 миллионов рублей и покупаем то, что заказывает фронт", – заключил Майданов.
Ранее Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили перед участниками спецоперации. Они исполнили свои хиты и сфотографировались с военными.