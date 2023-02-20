https://ria.ru/20230220/maydanov-1853094003.html

Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО

Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО - РИА Новости, 20.02.2023

Денис Майданов рассказал о своей поддержке СВО

Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:25

2023-02-20T11:25

2023-02-20T11:25

шоубиз

денис майданов

знаменитости

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов назвал причину своих выступлений в зоне спецоперации. Также он поделился впечатлениями от мероприятий. Кроме того, он раскрыл подробности помощи военнослужащим. Ранее Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили перед участниками спецоперации. Они исполнили свои хиты и сфотографировались с военными.

https://ria.ru/20230215/tarasova-1852200112.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

денис майданов, знаменитости