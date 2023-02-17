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Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230217/chicherina-1852610459.html
Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации
Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации - РИА Новости, 17.02.2023
Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации
Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертной программой перед участниками спецоперации в ЛНР, сообщил "Вести.RU". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:36
2023-02-17T11:36
шоубиз
вадим самойлов
юлия чичерина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертной программой перед участниками спецоперации в ЛНР, сообщил "Вести.RU". Самойлов исполнил хит "Агаты Кристи" "Как на войне", а Чичерина спела свою известную композицию "Мой рок-н-ролл". После выступления они сфотографировались с военнослужащими. В прошлом году музыканты поддержали СВО. Самойлов выступал на передовой и в новых регионах перед местными жителями. По мнению артиста, солдатам была важна моральная поддержка. Чичерина оказывала помощь ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Она давала концерты в зоне боевых действий. Прошлой весной исполнительница выступила за включение Донбасса в состав России. В октябре прошлого года Чичерина получила звание "Заслуженного артиста России". Ранее актриса Виктория Тарасова пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации. Также она раскрыла детали общения с жителями Донбасса.
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вадим самойлов, юлия чичерина, луганская народная республика
Шоубиз, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Луганская Народная Республика
11:36 17.02.2023
 
Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации

Чичерина и Самойлов выступили перед военнослужащими в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов, Илья ПиталевУчастник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и певица Юлия Чичерина
Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов и певица Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов, Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертной программой перед участниками спецоперации в ЛНР, сообщил "Вести.RU".
Самойлов исполнил хит "Агаты Кристи" "Как на войне", а Чичерина спела свою известную композицию "Мой рок-н-ролл". После выступления они сфотографировались с военнослужащими.
В прошлом году музыканты поддержали СВО. Самойлов выступал на передовой и в новых регионах перед местными жителями. По мнению артиста, солдатам была важна моральная поддержка.
Чичерина оказывала помощь ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Она давала концерты в зоне боевых действий. Прошлой весной исполнительница выступила за включение Донбасса в состав России.
В октябре прошлого года Чичерина получила звание "Заслуженного артиста России".
Ранее актриса Виктория Тарасова пожаловалась на угрозы из-за поддержки спецоперации. Также она раскрыла детали общения с жителями Донбасса.
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ШоубизВадим СамойловЮлия ЧичеринаЛуганская Народная Республика
 
 
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