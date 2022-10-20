https://ria.ru/20221020/chicherina-1825369143.html

Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России - РИА Новости, 20.10.2022

Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:11

2022-10-20T14:11

2022-10-20T15:04

юлия чичерина

россия

владимир путин

общество

культура

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность артистки.Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. Автор и исполнительница песен "Ту-лу-ла", "Жара", "Уходя-уходи" и других. Кроме того, артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.

https://ria.ru/20220402/chicherina-1781326324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юлия чичерина, россия, владимир путин, общество