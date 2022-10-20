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Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/chicherina-1825369143.html
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России - РИА Новости, 20.10.2022
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:11
2022-10-20T15:04
юлия чичерина
россия
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность артистки.Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. Автор и исполнительница песен "Ту-лу-ла", "Жара", "Уходя-уходи" и других. Кроме того, артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.
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юлия чичерина, россия, владимир путин, общество
Юлия Чичерина, Россия, Владимир Путин, Общество, Культура
14:11 20.10.2022 (обновлено: 15:04 20.10.2022)
 
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Путин подписал указ о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженного артиста России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва", — говорится в документе.
Отмечается, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность артистки.
Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. Автор и исполнительница песен "Ту-лу-ла", "Жара", "Уходя-уходи" и других. Кроме того, артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 12:00
Юлия Чичерина: сейчас гастролирую исключительно в зонах боевых действий
 
КультураЮлия ЧичеринаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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