https://ria.ru/20221020/chicherina-1825369143.html
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России - РИА Новости, 20.10.2022
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:11
2022-10-20T14:11
2022-10-20T15:04
юлия чичерина
россия
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность артистки.Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. Автор и исполнительница песен "Ту-лу-ла", "Жара", "Уходя-уходи" и других. Кроме того, артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.
https://ria.ru/20220402/chicherina-1781326324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юлия чичерина, россия, владимир путин, общество
Юлия Чичерина, Россия, Владимир Путин, Общество, Культура
14:11 20.10.2022 (обновлено: 15:04 20.10.2022)
Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России
Путин подписал указ о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженного артиста России