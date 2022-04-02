https://ria.ru/20220402/chicherina-1781326324.html

Юлия Чичерина: сейчас гастролирую исключительно в зонах боевых действий

Юлия Чичерина: сейчас гастролирую исключительно в зонах боевых действий - РИА Новости, 02.04.2022

Юлия Чичерина: сейчас гастролирую исключительно в зонах боевых действий

Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина, в настоящее время дающая концерты только в "горячих точках", рассказала корреспонденту РИА Новости о гастролях в местах... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:00

2022-04-02T12:00

2022-04-02T12:00

интервью

юлия чичерина

россия

киев

служба безопасности украины

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578142803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f48a1e2beecab0240923b6ad415ca13f.jpg

Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина, в настоящее время дающая концерты только в "горячих точках", рассказала корреспонденту РИА Новости о гастролях в местах военных действий, отношении к санкциям и уголовным преследованиям, творческих планах, а также поделилась мнением по поводу феномена "культурной отмены".– Вы уже не первый раз приезжаете туда, где идут военные действия, что Вами движет?– В таких зонах обычно гуманитарная катастрофа, люди перенапряжены, находятся в стрессе, и им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка. Музыка дает это, и для этого ничего не требуется, кроме моего присутствия.– Что вы думаете про отмену российской культуры за рубежом, запрет российским деятелям культуры участвовать в международных конкурсах и смотрах? Как вы относитесь к этому, когда это затронуло лично вас, ведь МИД Латвии внес вас в список нежелательных лиц и запретил въезд в страну на неопределенный срок?–Лично меня это затронуло много лет назад, даже российские радиостанции не ставят мои новые песни в ротации, телеканалы и СМИ не замечают моего творчества, говоря, что я – токсичная тема. Обывателю кажется, что я пропала, теперь это задело всех, кто поддержал спецоперацию, добро пожаловать в мой мир...– Украинская прокуратура возбудила дело против вас — обвиняют в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины после того, как вы сняли украинский флаг с мэрии Энергодара. Кроме того, вы находитесь в черном списке Минкультуры Украины. Как вы относитесь к таким действиям Киева?–Вообще-то, это не новость, СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) ищет меня уже более семи лет. Идеология государства Украина – это воровство и ложь, за последние годы здесь произошло такое количество серьезнейших преступлений, которые остались безнаказанными: массовые убийства, взятия в заложники, пытки, насилие над любым инакомыслием и так далее. А прокуратура решила заняться борьбой с певицей... Думаю, что Украину надо объявить террористическим государством, а их флаг, запятнанный кровью невинных жертв Донбасса, удалить из всех исконно русских городов.– В 2020 году вы получили паспорт ДНР. Что вы думаете о будущем этой республики? Хотите ли жить в ДНР или где-нибудь еще здесь поблизости на освобожденных землях?–Надеюсь, что освобожденные города станут частью большой России, где бы я и хотела жить. Паспорта ДНР и ЛНР я получала, чтобы разделить с республиками свою судьбу и свое будущее.– Считаете ли вы, что нужно отменять украинскую и любую зарубежную культуру в России в ответ на текущие санкции?–Чужую культуру не стоит подвергать санкциям. Нужно брать оттуда самое лучшее, мы же не сможем не слушать Баха, Листа, Моцарта, мы не перестанем читать Шекспира, Гёте и плясать гопака и польку. Просто нужно развивать и поддерживать свою собственную культуру на всех уровнях, которая защищает нас от содомии, чрезмерного потребления и нацизма посредством идеологии. В России всегда была и есть сильная идея, нужно помнить об этом, у нас есть свои символы, свои герои, свое знамя.– Расскажите про творческие планы и, вероятно, вдохновение. Планируются ли релизы в ближайшее время? Изменилась ли гастрольная карта в связи с текущими санкциями на авиаперелеты? Будет ли больше концертов на территории РФ?–Мой крайний альбом так и не был услышан, он называется "Песни военных лет". Надеюсь, сейчас поменяются кадры на радиостанциях, и все все услышат. Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса, а что там будет впереди – покажет время, сейчас главное – прийти к Победе, к которой я иду уже более восьми лет.– Есть примеры, когда зарубежные зрители просят и пишут петиции, чтобы русский певец отменил свое выступление в их стране. Недавний пример – майский концерт Филиппа Киркорова в Таллине. Были ли у вас отмены выступлений за границей в связи с международной обстановкой? Считаете ли такие действия неким "предательством" зарубежных фанатов?–Таллин – это столица той великой страны, которая меня запретила? Или другой соседней, в которой тоже мне не рады? Слишком запутанная география, мне сложно разобраться, кто кого там запретил и не хочет видеть и слышать. А если серьезно – в стремлении быть самым антирусскими можно объявлять прибалтийский или около-балтийский чемпионат, включая Польшу.– Как вы оцениваете культурную обстановку в России сегодня? Некоторые видят в уходе иностранных артистов, фильмов, мероприятий возможность прорыва для российских деятелей, другие же считают, что выйти вперед может кто угодно, если не с кем сравнивать, но только это не выход, а тупик. А у вас какое мнение на этот счет?–При создании собственных национальных теле- и радиостанций, интернета, независимых от западных кураторов, быстро возродится русская культура, а пока их нет, наблюдаем и слушаем тех, кто пляшет под дудку США и Европы, и терпим, не забывая, что терпение – наша броня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/chicherina-1780040416.html

https://ria.ru/20170513/1494236473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/ukraina-1779327581.html

https://ria.ru/20220322/filmy-1779368790.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, юлия чичерина, россия, киев, служба безопасности украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр