Куклачев рассказал об отношении к санкциям Зеленского
Попавший под санкции Зеленского Куклачев заявил, что зомбирует его на доброту
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев, комментируя попадание под санкции Украины, заявил РИА Новости, что "зомбирует" Владимира Зеленского на доброту, но их взгляды на жизнь разнятся.
Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
"Это уже вторые санкции в отношении меня. Зеленского я "зомбирую" на доброту… Я несу добро в этот мир - и это не нравится Зеленскому. Ну что сделать? Я не виноват, что у нас разные взгляды на жизнь. Приглашаю его на наш спектакль, чтобы его сердце стало мягче", - сказал собеседник агентства.
По словам Куклачева, кошки и его уроки доброты произвели огромный резонанс. "На весь мир подействовали наши кошки и уроки доброты", - добавил он.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.