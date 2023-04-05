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"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского
"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского - РИА Новости, 05.04.2023
"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского
Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время своего выступления в Берлине обыграли в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, в результате... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:12
2023-04-05T19:12
2023-04-05T19:46
владлен татарский
россия
эдгард запашный
шоубиз
новости культуры
знаменитости
оскар кучера
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время своего выступления в Берлине обыграли в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Их выступление деятели культуры и шоу-бизнеса назвали "злом в библейском понимании".Комиков, пошутивших над смертью Владлена, Цыганов хотел бы изолировать.Народный артист России Эдгард Запашный предложил вспомнить о мерах против врагов народа.По мнению Запашного, враги народа должны попадать под уголовную ответственность, их необходимо объявлять в международный розыск и изымать у них имущество.Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры России, полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Витюк осудил действия комиков с духовной стороны. С точки зрения нравственности и православие, и другие конфессии очень трепетно относятся к вопросам жизни и смерти, отмечает Витюк.Поведение комиков прокомментировал Александр Антипов — поэт, артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко.Актер Оскар Кучера высказался в своем телеграм-канале.На выступление комиков уже отреагировал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Долгополова и Оганисяна. Их действиям будет дана правовая оценка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владлен татарский, россия, эдгард запашный, новости культуры, знаменитости, оскар кучера, взрыв в кафе в петербурге
Владлен Татарский, Россия, Эдгард Запашный, Шоубиз, Новости культуры, Знаменитости, Оскар Кучера, Взрыв в кафе в Петербурге
"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского
Деятели культуры и шоу-бизнеса осудили комиков, высмеявших смерть Татарского
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время своего выступления в Берлине обыграли в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Их выступление деятели культуры и шоу-бизнеса назвали "злом в библейском понимании".
«
"Я был лично знаком с Владленом, — сказал поэт, музыкальный продюсер, супруг певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов. — В начале апреля я приезжал на передовую, жал ему руку, говорил добрые и теплые слова. В нем были горячность и импульсивность, он опирался на русские корни, на Библию. Ангелов среди нас нет, но он был, несомненно, яркой личностью".
Комиков, пошутивших над смертью Владлена, Цыганов хотел бы изолировать.
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"Такие были во все времена, — заметил Цыганов. — Те, кто глумятся над мертвыми героями, кто оскверняют иконы, Вечный огонь. Так шутить о покойниках — это больше, чем кощунство, это уже настоящее зло в библейском и житейском понимании. Этих мерзавцев нужно в тюрьму. Их поступок еще раз доказывает, что мы воюем с сатанистами".
Народный артист России Эдгард Запашный предложил вспомнить о мерах против врагов народа.
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"Я уже давно предлагаю ввести ряд мер в отношении тех людей, которые демонстрируют крайне неправильное поведение, — отметил он. — Например, лишение гражданства и введение такого понятия, как "враг народа". То, что делает тот же Макс Покровский: он ВСУ передал 11 тысяч долларов, он проявил себя как человек, который воюет с Россией, — как враг народа".
По мнению Запашного, враги народа должны попадать под уголовную ответственность, их необходимо объявлять в международный розыск и изымать у них имущество.
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"То, как эти комики пошутили, может быть недостатком их воспитания, — отметил он. — Но проверку их действий провести необходимо. Сейчас не то время, чтобы мы прощали и проглатывали: мы этим занимались 20 лет".
Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры России, полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Витюк осудил действия комиков с духовной стороны.
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"Я видел информацию о произошедшем в соцсетях, — сказал он. — В этом деле есть два аспекта: юридический и нравственно-духовный. По закону, по статье Уголовного кодекса, эти люди должны быть жестко наказаны".
С точки зрения нравственности и православие, и другие конфессии очень трепетно относятся к вопросам жизни и смерти, отмечает Витюк.
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"В любой религии глумление над умершими — это кощунство, это сатанизм, плоды сатанинской цивилизации, — отметил эксперт. — Такое поведение Господь накажет. Как — мы не знаем. Но наказание неотвратимо".
Поведение комиков прокомментировал Александр Антипов — поэт, артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко.
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"Это примитивные существа без роду и племени, — заметил он. — Видимо, реально считают себя в каком-то смысле "интеллигенцией в изгнании". Хорошо, что маски наконец сняты. Жаль, что для этого должна была начаться СВО. Хочется верить, что вся эта сбежавшая гниль докоптит свой век вдали от ненавистной им России. Лучшее, что можно сделать, — забыть их и навсегда вычеркнуть из инфопространства. Их просто больше нет. Точка".
Актер Оскар Кучера высказался в своем телеграм-канале.
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"Известные стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян (работал на Первом канале) решили, что будет очень весело разыграть на сцене шутку-пародию на то, как вручали бюст Владлену Татарскому, — написал он. — Из трагедии и теракта, где погибли и ранены люди, эти двое устроили шоу и фарс. Признать обоих иноагентами и отправить в камеру за дискредитацию СВО. Деграданты".
На выступление комиков уже отреагировал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Долгополова и Оганисяна. Их действиям будет дана правовая оценка.
СК проверит выступление комиков, глумившихся над терактом в Петербурге