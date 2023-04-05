https://ria.ru/20230405/svo-1863305996.html

"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского

"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского - РИА Новости, 05.04.2023

"Это сатанизм": деятели культуры — о комиках, высмеявших смерть Татарского

Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время своего выступления в Берлине обыграли в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, в результате... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:12

2023-04-05T19:12

2023-04-05T19:46

владлен татарский

россия

эдгард запашный

шоубиз

новости культуры

знаменитости

оскар кучера

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время своего выступления в Берлине обыграли в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Их выступление деятели культуры и шоу-бизнеса назвали "злом в библейском понимании".Комиков, пошутивших над смертью Владлена, Цыганов хотел бы изолировать.Народный артист России Эдгард Запашный предложил вспомнить о мерах против врагов народа.По мнению Запашного, враги народа должны попадать под уголовную ответственность, их необходимо объявлять в международный розыск и изымать у них имущество.Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры России, полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Витюк осудил действия комиков с духовной стороны. С точки зрения нравственности и православие, и другие конфессии очень трепетно относятся к вопросам жизни и смерти, отмечает Витюк.Поведение комиков прокомментировал Александр Антипов — поэт, артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко.Актер Оскар Кучера высказался в своем телеграм-канале.На выступление комиков уже отреагировал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Долгополова и Оганисяна. Их действиям будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

владлен татарский, россия, эдгард запашный, новости культуры, знаменитости, оскар кучера, взрыв в кафе в петербурге