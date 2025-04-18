"Пускай развлекается": Оскар Кучера высказался о санкциях Зеленского
Попавший под санкции Киева Кучера заявил, что Зеленский развлекается напоследок
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера
Актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский актер театра и кино, телеведущий, режиссер Оскар Кучера в беседе с РИА Новости назвал Зеленского "просрочкой", комментируя введение санкций против российских деятелей культуры и спорта.
Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
"Да он может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат!" - сказал собеседник агентства.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
"Он (Владимир Зеленский - ред.) - никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем", - добавил Кучера.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.