https://ria.ru/20250418/kuchera-2012199944.html

"Пускай развлекается": Оскар Кучера высказался о санкциях Зеленского

"Пускай развлекается": Оскар Кучера высказался о санкциях Зеленского - РИА Новости, 18.04.2025

"Пускай развлекается": Оскар Кучера высказался о санкциях Зеленского

Российский актер театра и кино, телеведущий, режиссер Оскар Кучера в беседе с РИА Новости назвал Зеленского "просрочкой", комментируя введение санкций против... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:34:00+03:00

2025-04-18T21:34:00+03:00

2025-04-18T21:34:00+03:00

украина

владимир зеленский

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санкции в отношении россии

культура

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский актер театра и кино, телеведущий, режиссер Оскар Кучера в беседе с РИА Новости назвал Зеленского "просрочкой", комментируя введение санкций против российских деятелей культуры и спорта. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. "Да он может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат!" - сказал собеседник агентства. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. "Он (Владимир Зеленский - ред.) - никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем", - добавил Кучера. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250418/rozenbaum-2012197153.html

https://ria.ru/20250418/kuklachev-2012172692.html

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