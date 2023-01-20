https://ria.ru/20230120/kuchera-1846357587.html
Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа
Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа - РИА Новости, 20.01.2023
Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа
Супруга Оскара Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес своих детей после интервью мужа Юрию Дудю*. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:32
2023-01-20T18:32
2023-01-20T18:32
шоубиз
оскар кучера
юрий дудь
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга Оскара Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес своих детей после интервью мужа Юрию Дудю*. Кроме того, она поддержала избранника. Пользователи Сети поддержали супругу артиста.Оскар Кучера женился на Юлии в 2007 году. Пара воспитывает четырех детей. Ранее ведущий ответил на критику своего интервью Дудю*. Он сообщил, что гордится своей гражданской позицией. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оскар кучера, юрий дудь
Шоубиз, Оскар Кучера, Юрий Дудь
Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа
Супруга Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа Дудю*
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга Оскара Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес своих детей после интервью мужа Юрию Дудю*.
"Все ваши гадкие срыгивания под постом с ребенком будут удалены! Ни один разумный человек не пожелает ребенку ни единого плохого слова! Все, кто написал моим детям проклятия, показали свое нечеловеческое лицо", – высказалась жена артиста в своей соцсети.
Кроме того, она поддержала избранника.
"Мой муж не политик. Он высказывал свою гражданскую и человеческую позицию. Почему Дудь* позвал актера? Ответ очевиден. Слабоват сам Дудь* разговаривать с сильным оппонентом с противоположной точкой зрения", – добавила Юлия.
Пользователи Сети поддержали супругу артиста.
"Люди свихнулись писать эту чушь незнакомому человеку", "Юля, поддерживаю. У Оскара не было возможности пользоваться заготовками и монтажом", "Ты молодец! И семья у тебя прекрасная!", "Не обращай внимания на дурачков", – отреагировали подписчики.
Оскар Кучера женился на Юлии в 2007 году. Пара воспитывает четырех детей.
Ранее ведущий ответил
на критику своего интервью Дудю*. Он сообщил, что гордится своей гражданской позицией.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.