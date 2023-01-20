https://ria.ru/20230120/kuchera-1846357587.html

Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа

Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа - РИА Новости, 20.01.2023

Супруга Кучеры пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью мужа

Супруга Оскара Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес своих детей после интервью мужа Юрию Дудю*. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:32

2023-01-20T18:32

2023-01-20T18:32

шоубиз

оскар кучера

юрий дудь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16912/88/169128897_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_e9d3c69e8bdabe45f3a45078924c805c.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга Оскара Кучеры Юлия пожаловалась на проклятия в адрес своих детей после интервью мужа Юрию Дудю*. Кроме того, она поддержала избранника. Пользователи Сети поддержали супругу артиста.Оскар Кучера женился на Юлии в 2007 году. Пара воспитывает четырех детей. Ранее ведущий ответил на критику своего интервью Дудю*. Он сообщил, что гордится своей гражданской позицией. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210812/priluchnyy-1745479457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оскар кучера, юрий дудь