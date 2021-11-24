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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760512918.html
В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников
В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников - РИА Новости, 24.11.2021
В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников
Россияне, выступающие против вакцинации от COVID-19, вероятно, изменят свою позицию после посещения "красных зон", считает замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:00
2021-11-24T14:00
распространение коронавируса
общество
госдума рф
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егор бероев
петр толстой
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне, выступающие против вакцинации от COVID-19, вероятно, изменят свою позицию после посещения "красных зон", считает замруководителя фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Возможно, увидев страдания людей, как больные борются за каждый глоток воздуха, ни у кого больше после увиденного не повернется язык сказать, что не нужно вакцинироваться. За год потери от ковида могут составить до полумиллиона человек", - сказал Ревенко РИА Новости.Он подчеркнул, что поддерживает позицию российских врачей, обратившихся с открытым письмом к противникам вакцинации."Безусловно, я поддерживаю письмо российских врачей. Это голос не только руководителей медицинских учреждений, это голос врачей всей страны, которые взывают к разуму тех, кто берет на себя ответственность и в тяжелейший период, когда мы несем большие потери, когда вопрос стоит между жизнью и смертью, бросает тень сомнений на необходимость вакцинации", - добавил депутат."Это призыв ко всем нам проявить солидарность и ответственность", - заключил он.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393.
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, егор бероев , петр толстой, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оскар кучера, вакцинация россиян от covid-19
14:00 24.11.2021
 
В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников

Депутат Ревенко: антипрививочники могут изменить мнение после посещения "красных зон"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне, выступающие против вакцинации от COVID-19, вероятно, изменят свою позицию после посещения "красных зон", считает замруководителя фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.
Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Возможно, увидев страдания людей, как больные борются за каждый глоток воздуха, ни у кого больше после увиденного не повернется язык сказать, что не нужно вакцинироваться. За год потери от ковида могут составить до полумиллиона человек", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что поддерживает позицию российских врачей, обратившихся с открытым письмом к противникам вакцинации.
"Безусловно, я поддерживаю письмо российских врачей. Это голос не только руководителей медицинских учреждений, это голос врачей всей страны, которые взывают к разуму тех, кто берет на себя ответственность и в тяжелейший период, когда мы несем большие потери, когда вопрос стоит между жизнью и смертью, бросает тень сомнений на необходимость вакцинации", - добавил депутат.
"Это призыв ко всем нам проявить солидарность и ответственность", - заключил он.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 12:26
Сенатор Ковитиди поддержала письмо врачей к антипрививочникам
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоЕгор БероевПетр ТолстойКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОскар КучераВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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