https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760512918.html

В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников

В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников - РИА Новости, 24.11.2021

В Госдуме рассказали, как можно изменить мнение антипрививочников

Россияне, выступающие против вакцинации от COVID-19, вероятно, изменят свою позицию после посещения "красных зон", считает замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:00

2021-11-24T14:00

2021-11-24T14:00

распространение коронавируса

общество

госдума рф

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егор бероев

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россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне, выступающие против вакцинации от COVID-19, вероятно, изменят свою позицию после посещения "красных зон", считает замруководителя фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Возможно, увидев страдания людей, как больные борются за каждый глоток воздуха, ни у кого больше после увиденного не повернется язык сказать, что не нужно вакцинироваться. За год потери от ковида могут составить до полумиллиона человек", - сказал Ревенко РИА Новости.Он подчеркнул, что поддерживает позицию российских врачей, обратившихся с открытым письмом к противникам вакцинации."Безусловно, я поддерживаю письмо российских врачей. Это голос не только руководителей медицинских учреждений, это голос врачей всей страны, которые взывают к разуму тех, кто берет на себя ответственность и в тяжелейший период, когда мы несем большие потери, когда вопрос стоит между жизнью и смертью, бросает тень сомнений на необходимость вакцинации", - добавил депутат."Это призыв ко всем нам проявить солидарность и ответственность", - заключил он.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393.

https://ria.ru/20211124/senator-1760492697.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T14:00 true PT1M22S

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общество, госдума рф, здоровье - общество, егор бероев , петр толстой, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оскар кучера, вакцинация россиян от covid-19