"Странное письмо": Оскар Кучера отверг приглашение врачей в "красную зону"
Оскар Кучера отверг приглашение врачей в "красную зону" больных ковидом
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оскар Кучера отверг приглашение прийти в "красную зону". Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19 с предложением своими глазами увидеть обстановку в больницах.
Кучера в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что выступает против принудительной вакцинации, но не отрицает болезнь.
"Странное письмо. В этом письме меня приглашают в "красную зону" больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше", – заявил ведущий.
Он выступил за свободу выбора "действий со своим телом", а также поддержал свою мать, которая сделала прививку, в ее решении.
"Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки. Если моя мама захотела привиться, я уважаю ее выбор, она пошла и привилась", – отметил Кучера.
Среди других известных личностей, приглашенных врачами в "красную зону", в списке указаны Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Юрий Лоза, Петр Толстой, Мария Шукшина.
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