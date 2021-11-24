"Странное письмо": Оскар Кучера отверг приглашение врачей в "красную зону"

"Странное письмо. В этом письме меня приглашают в "красную зону" больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше", – заявил ведущий.