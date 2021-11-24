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Известные врачи предложили противникам вакцинации посетить красную зону
Известные врачи предложили противникам вакцинации посетить красную зону - РИА Новости, 24.11.2021
Известные врачи предложили противникам вакцинации посетить красную зону
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T07:06
2021-11-24T09:20
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, документ есть в распоряжении РИА Новости.Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать", — отметили медики.Обращение подписали 11 человек. Среди них — главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Вакцинация от COVID-19 проводится в каждом из российских регионов. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первый в мире профилактический препарат для прививки от коронавируса. Его разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцина получила название "Спутник V". Также доступны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой вакцины — "Спутник Лайт", а в конце августа — пятой — "ЭпиВакКороны-Н".Двадцать третьего ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 по стране немного превышает 50 процентов. Однако, подчеркнул глава правительства, этого мало, поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации.
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общество, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:06 24.11.2021 (обновлено: 09:20 24.11.2021)
 
Известные врачи предложили противникам вакцинации посетить красную зону

Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить красную зону

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать", — отметили медики.
Обращение подписали 11 человек. Среди них — главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Вакцинация от COVID-19 проводится в каждом из российских регионов. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первый в мире профилактический препарат для прививки от коронавируса. Его разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцина получила название "Спутник V".
Также доступны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой вакцины — "Спутник Лайт", а в конце августа — пятой — "ЭпиВакКороны-Н".
Двадцать третьего ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 по стране немного превышает 50 процентов. Однако, подчеркнул глава правительства, этого мало, поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации.
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