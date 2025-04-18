https://ria.ru/20250418/sanktsii--2012078102.html

Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева

Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025

Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева

Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:49:00+03:00

2025-04-18T14:49:00+03:00

2025-04-18T14:49:00+03:00

николай расторгуев

никита джигурда

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его сайте. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000729587.html

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николай расторгуев, никита джигурда, украина, владимир зеленский, в мире