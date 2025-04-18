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Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025
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14:49 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sanktsii--2012078102.html
Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева
Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева - РИА Новости, 18.04.2025
Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева
Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:49:00+03:00
2025-04-18T14:49:00+03:00
николай расторгуев
никита джигурда
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его сайте. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html
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николай расторгуев, никита джигурда, украина, владимир зеленский, в мире
Николай Расторгуев, Никита Джигурда, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Украина ввела санкции против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева

Зеленский подписал указ о санкциях против Shaman, Джигурды, Кучеры и Куклачева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его сайте.
Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Симоньян рассказала о реакции коллег на санкции Зеленского
11 апреля, 23:40
Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Верховный Суд Украины впервые признал санкции Зеленского недействительными
21 февраля, 11:04
 
Николай РасторгуевНикита ДжигурдаУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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