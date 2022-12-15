https://ria.ru/20221215/ugolnikov-1838257678.html

Биография Игоря Угольникова

Биография Игоря Угольникова - РИА Новости, 15.12.2022

Биография Игоря Угольникова

Российский актер, режиссер и продюсер Игорь Станиславович Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T00:32

2022-12-15T00:32

2022-12-15T00:32

справки

москва

игорь угольников

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Российский актер, режиссер и продюсер Игорь Станиславович Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве.В 1984 году окончил факультеты режиссуры и актерского мастерства Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС).Актерскую карьеру начал с работы в московских театрах.В 1984-1988 годах был актером Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. Играл в спектаклях "А этот выпал из гнезда" ("Полет над гнездом кукушки") Дейла Вассермана, "Декамерон" Джованни Бокаччо, "Берег" Юрия Бондарева и др. С 1988 по 1990 год играл в театре на Юго-Западе в спектакле "Ревизор" в роли Хлестакова, с 1990 по 1992 год – в московском театре-кабаре "Летучая мышь" в спектакле "Чтение новой пьесы" Григория Гурвича. В 2001-2002 годах – актер МХАТ (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. Исполнял главные роли в спектаклях "Девушки битлов" и "Гамлет в остром соусе".С 2003 по 2007 год исполнял главную роль, а также был сорежиссером Петра Штейна в антрепризном спектакле по пьесе Клода Манье "Оскар". В 2013 году выступил помощником режиссера Александра Ширвинда и исполнил одну из главных ролей в спектакле "Дураки" на сцене Московского академического театра сатиры.В кино Игорь Угольников дебютировал в 1990 году в новелле режиссера Мирзы-ага Ашумова "Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять" по мотивам рассказа Лиона Измайлова "Полуночный ковбой из Ярославля". В 1990-х годах Игорь Угольников играл в фильмах "Встретимся на Таити" (1991), "Прорва" (1992), "Ширли-мырли" (1995), "Карнавальная ночь-2" (1996) и др.Впоследствии продолжал много сниматься, с его участием вышли картины "Девять неизвестных" (2005), "В круге первом" (2006), "Застава" (2007), "На крючке!" (2010), "Рассказы" (2012), "Призрак" (2015), "Так сложились звезды" (2016), "Салют-7" (2017) и др.Среди последних киноработ – "Горе от ума" (2019), "Сердце и как им пользоваться" (2021), "Год культуры-2" (2022). Игорь Угольников – автор сценария, актер и режиссер телевизионного музыкального фильма "Это несерьезно"(1997). Также в качестве режиссера снял картины "Казус Белли" (2002), "Подвиг народа" (2020), "Учености плоды" (2021) и др.В 2007-2009 годах был продюсером документальных фильмов "Убить гауляйтера", "Брестская крепость", "Красная дорожка. История Московского Кинофестиваля", "Киноиндустрия Страны Советов", "Москва-Минск. Кинотранзит" и др.Угольников занимается продюсированием военного кино.Автор идеи и генеральный продюсер белорусско-российской военно-патриотической драмы "Брестская крепость" (2010). В 2011 году вышла ее расширенная четырехсерийная телеверсия под названием "Крепость". Также Угольников выступил автором идеи и продюсером фильма "Батальон" (2014). В 2015 году стал сценаристом, режиссером и генеральным продюсером киноальманаха "Первая мировая война. WW1".Продюсировал картины "Подольские курсанты" (2020), "Девятаев" (2021).Игорь Угольников много работал на телевидении.С 1991 по 1992 годы в творческом объединении "АТВ" выпускал телепрограмму "Оба-на!", которая отмечалась критиками как "событие в телевизионном эфире".С 1992 по 1995 вел телепрограмму "Угол шоу", имевшую высокий рейтинг.В 1996 году снял 48-серийный проект "Доктор Угол". Сериал был признан одним из лучших на канале НТВ.В том же году в качестве продюсера создал ток-шоу "V.I.P.- Особо важные персоны".С 1997 года по 1998 год был режиссером-постановщик и ведущим ежедневного развлекательного ток-шоу "Добрый вечер с Игорем Угольниковым".В 2001-2002 годах – продюсер и ведущий программы "Добрый вечер на СТС".В 2008 году был ведущим ток-шоу "Время Союза". В разные годы Угольников занимал руководящие должности в различных организациях.В 1996-1997 годах – заместитель директора Дирекции телевизионного вещания ВГТРК.В 1999-2002 годы был вице-президентом Российского фонда культуры.В 2002-2004 годах – директор Дома кино Союза кинематографистов России.В 2004-2008 годы был генеральным директором и продюсером сатирического тележурнала "Фитиль". В 2006-2017 годах – председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства (ТРО Союза). С 2015 года – член Академии Российского телевидения (2015).В декабре 2016 года был назначен президентом государственной сети кинотеатров "Московское кино" ("Москино"). С 2017 года в течении нескольких лет занимал должность председателя совета директоров международного телеканала "ТВ БРИКС".Игорь Угольников – действительный член Международной академии телевидения и радио (International academy of television and radio, IATR). Основатель и генеральный директор киностудии "Военфильм".С 2020 года – президент Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский". Автор книги "Оба-на!" (1996).Угольников – Заслуженный артист России (2016). Лауреат премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2020), лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Георгия Жукова (2022).Лауреат Национальной премии "Человек года-2017" в номинации "Культура" за создание фильмов о войне. Лауреат первой премии "Золотой Остап" за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора (1992), премии "Овация" за лучшую телевизионную программу "Угол-шоу" (1994), премии ФСБ в номинации "Кино- и телефильмы" за художественный фильм "Брестская крепость" (2010) и др.Женат вторым браком. От первого брака есть дочь Ирина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, игорь угольников