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В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным

В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным - РИА Новости, 23.11.2021

В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2021

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2021-11-23T11:16

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гаркалин умер на 68-м году жизни. Он заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу в начале октября.Проститься с актёром пришли его многочисленные ученики, коллеги и друзья, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Клара Новикова, музыкант Стас Намин, актриса Вера Алентова, продюсер-художник Павел Каплевич, заслуженный артист РФ Игорь Угольников, продюсер Леонид Роберман, актриса и юмористка Клара Новикова, народный артист РФ Юрий Васильев, актёр Евгений Герасимов, актриса Ольга Прокофьева, актёр Семён Стругачев.Заславский отметил, что Гаркалин был выдающимся театральным педагогом, он подчеркнул, что теперь институт "не знает, как жить дальше"."Это неестественная для всех нас ситуация. В холле висят фотографии, где Валерий Борисович находится в окружении студентов, учеников. Это была невероятно щедрая история, когда человек, который владел процессией, получал огромное удовольствие от того, что получалось у его учеников… Нам всем непонятно, как жить дальше", - рассказал Заславский.Музыкант Стас Намин поблагодарил Гаркалина за талантливых учеников, "на которых стоит театр Стаса Намина": "Потрясающие ребята, все - талант".Художник Павел Каплевич добавил, что Гаркалин был "абсолютным ребёнком", за что его очень любили ученики. "Это был великий ребёнок. Его краски были какими-то невероятными, за это мы его любим и будем любить. За это его и любят студенты, он никогда не был в том возрасте, в котором находился на самом деле", - отметил Каплевич.Актриса Ольга Прокофьева рассказала о том, что Гаркалин был невероятно жизнерадостным человеком, добавив, что теперь переймёт его философию и отношение к жизни. "Даже в больнице он шутил… Теперь, когда мне будет непонятно, что делать в той или иной ситуации, я буду спрашивать себя "А как бы сделал Гаркалин?" Я так хочу делать и буду так делать. Валерий - мой учитель и большой друг, я бесконечно его люблю и уважаю", - рассказала Прокофьева.Актёр Семён Стругачев отметил, что Гаркалин - гений, работать с которым на сцене было "празднично". "Мне посчастливилось работать с ним на сцене 10 лет. Каждый день с ним на сцене - это праздник. А как он подкалывал на сцене, как хохотал! Я потерял друга, великого актёра. Я очень любил этого человека и никогда его не забуду", - отметил Стругачев.Заслуженный артист РФ Игорь Угольников рассказал о том, что Гаркалин был человеком "солнечной энергии и удивительного юмора".Студенты 2 и 4 курсов Валерия Гаркалина попрощались с любимым преподавателем, посвятив ему песню.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он был частью труппы Театра сатиры, играл в антрепризных постановках, в частности, в "Трактирщице", "Чонкине", "Бумеранге". В 2007 года присоединился к Московскому театру имени А. С. Пушкина.Параллельно с театральной деятельностью Гаркалин снимался в кино. Его дебют случился в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского "Катала", где актер исполнил главную роль. Настоящую известность актёр получил в 1995, когда он снялся в комедии "Ширли-мырли". Всего фильмография Гаркалина включает 90 различных киноработ.В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".

https://ria.ru/20211120/garkalin-1753392599.html

https://ria.ru/20211120/garkalin-1759945569.html

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