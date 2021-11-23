Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/garkalin-1760297607.html
В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным
В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным - РИА Новости, 23.11.2021
В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:16
2021-11-23T15:12
культура
общество
москва
валерий гаркалин
коронавирусы
новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351768_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_4f16421130b5ea6b86a8cd8b49f320cc.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гаркалин умер на 68-м году жизни. Он заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу в начале октября.Проститься с актёром пришли его многочисленные ученики, коллеги и друзья, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Клара Новикова, музыкант Стас Намин, актриса Вера Алентова, продюсер-художник Павел Каплевич, заслуженный артист РФ Игорь Угольников, продюсер Леонид Роберман, актриса и юмористка Клара Новикова, народный артист РФ Юрий Васильев, актёр Евгений Герасимов, актриса Ольга Прокофьева, актёр Семён Стругачев.Заславский отметил, что Гаркалин был выдающимся театральным педагогом, он подчеркнул, что теперь институт "не знает, как жить дальше"."Это неестественная для всех нас ситуация. В холле висят фотографии, где Валерий Борисович находится в окружении студентов, учеников. Это была невероятно щедрая история, когда человек, который владел процессией, получал огромное удовольствие от того, что получалось у его учеников… Нам всем непонятно, как жить дальше", - рассказал Заславский.Музыкант Стас Намин поблагодарил Гаркалина за талантливых учеников, "на которых стоит театр Стаса Намина": "Потрясающие ребята, все - талант".Художник Павел Каплевич добавил, что Гаркалин был "абсолютным ребёнком", за что его очень любили ученики. "Это был великий ребёнок. Его краски были какими-то невероятными, за это мы его любим и будем любить. За это его и любят студенты, он никогда не был в том возрасте, в котором находился на самом деле", - отметил Каплевич.Актриса Ольга Прокофьева рассказала о том, что Гаркалин был невероятно жизнерадостным человеком, добавив, что теперь переймёт его философию и отношение к жизни. "Даже в больнице он шутил… Теперь, когда мне будет непонятно, что делать в той или иной ситуации, я буду спрашивать себя "А как бы сделал Гаркалин?" Я так хочу делать и буду так делать. Валерий - мой учитель и большой друг, я бесконечно его люблю и уважаю", - рассказала Прокофьева.Актёр Семён Стругачев отметил, что Гаркалин - гений, работать с которым на сцене было "празднично". "Мне посчастливилось работать с ним на сцене 10 лет. Каждый день с ним на сцене - это праздник. А как он подкалывал на сцене, как хохотал! Я потерял друга, великого актёра. Я очень любил этого человека и никогда его не забуду", - отметил Стругачев.Заслуженный артист РФ Игорь Угольников рассказал о том, что Гаркалин был человеком "солнечной энергии и удивительного юмора".Студенты 2 и 4 курсов Валерия Гаркалина попрощались с любимым преподавателем, посвятив ему песню.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он был частью труппы Театра сатиры, играл в антрепризных постановках, в частности, в "Трактирщице", "Чонкине", "Бумеранге". В 2007 года присоединился к Московскому театру имени А. С. Пушкина.Параллельно с театральной деятельностью Гаркалин снимался в кино. Его дебют случился в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского "Катала", где актер исполнил главную роль. Настоящую известность актёр получил в 1995, когда он снялся в комедии "Ширли-мырли". Всего фильмография Гаркалина включает 90 различных киноработ.В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".
https://ria.ru/20211120/garkalin-1753392599.html
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759945569.html
https://ria.ru/20211123/garkalin-1760320187.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351768_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_524c7cc46f1a6cbdf4d37d26b2190ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, валерий гаркалин, коронавирусы, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, умер валерий гаркалин, гитис, игорь угольников, игорь золотовицкий, россия
11:16 23.11.2021 (обновлено: 15:12 23.11.2021)
 
В Москве прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным

В Учебном театре ГИТИСа в Москве прошла церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным
Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гаркалин умер на 68-м году жизни. Он заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу в начале октября.
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 11:18Культура
Народный артист. Не стало Валерия Гаркалина
Проститься с актёром пришли его многочисленные ученики, коллеги и друзья, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Клара Новикова, музыкант Стас Намин, актриса Вера Алентова, продюсер-художник Павел Каплевич, заслуженный артист РФ Игорь Угольников, продюсер Леонид Роберман, актриса и юмористка Клара Новикова, народный артист РФ Юрий Васильев, актёр Евгений Герасимов, актриса Ольга Прокофьева, актёр Семён Стругачев.
Заславский отметил, что Гаркалин был выдающимся театральным педагогом, он подчеркнул, что теперь институт "не знает, как жить дальше".
"Это неестественная для всех нас ситуация. В холле висят фотографии, где Валерий Борисович находится в окружении студентов, учеников. Это была невероятно щедрая история, когда человек, который владел процессией, получал огромное удовольствие от того, что получалось у его учеников… Нам всем непонятно, как жить дальше", - рассказал Заславский.
Музыкант Стас Намин поблагодарил Гаркалина за талантливых учеников, "на которых стоит театр Стаса Намина": "Потрясающие ребята, все - талант".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожник и музыкант Стас Намин выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве
Художник и музыкант Стас Намин выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Художник и музыкант Стас Намин выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве
Художник Павел Каплевич добавил, что Гаркалин был "абсолютным ребёнком", за что его очень любили ученики. "Это был великий ребёнок. Его краски были какими-то невероятными, за это мы его любим и будем любить. За это его и любят студенты, он никогда не был в том возрасте, в котором находился на самом деле", - отметил Каплевич.
Актриса Ольга Прокофьева рассказала о том, что Гаркалин был невероятно жизнерадостным человеком, добавив, что теперь переймёт его философию и отношение к жизни. "Даже в больнице он шутил… Теперь, когда мне будет непонятно, что делать в той или иной ситуации, я буду спрашивать себя "А как бы сделал Гаркалин?" Я так хочу делать и буду так делать. Валерий - мой учитель и большой друг, я бесконечно его люблю и уважаю", - рассказала Прокофьева.
Кадр из фильма Ширли-мырли
20 ноября, 13:23
Валерий Гаркалин — в кино и жизни
Актёр Семён Стругачев отметил, что Гаркалин - гений, работать с которым на сцене было "празднично". "Мне посчастливилось работать с ним на сцене 10 лет. Каждый день с ним на сцене - это праздник. А как он подкалывал на сцене, как хохотал! Я потерял друга, великого актёра. Я очень любил этого человека и никогда его не забуду", - отметил Стругачев.
Заслуженный артист РФ Игорь Угольников рассказал о том, что Гаркалин был человеком "солнечной энергии и удивительного юмора".
Студенты 2 и 4 курсов Валерия Гаркалина попрощались с любимым преподавателем, посвятив ему песню.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина после церемонии прощания в учебном центре ГИТИСа в Москве
Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина после церемонии прощания в учебном центре ГИТИСа в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина после церемонии прощания в учебном центре ГИТИСа в Москве
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он был частью труппы Театра сатиры, играл в антрепризных постановках, в частности, в "Трактирщице", "Чонкине", "Бумеранге". В 2007 года присоединился к Московскому театру имени А. С. Пушкина.
Параллельно с театральной деятельностью Гаркалин снимался в кино. Его дебют случился в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского "Катала", где актер исполнил главную роль. Настоящую известность актёр получил в 1995, когда он снялся в комедии "Ширли-мырли". Всего фильмография Гаркалина включает 90 различных киноработ.
В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".
Актриса Вера Алентова выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
12:45Культура
Алентова назвала Гаркалина исключительным человеком
 
КультураОбществоМоскваВалерий ГаркалинКоронавирусыНовости культурыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКультураУмер Валерий ГаркалинГИТИСИгорь УгольниковИгорь ЗолотовицкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России