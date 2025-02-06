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Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:38 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html
Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы
Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.02.2025
Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы
Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в постановке Игоря Угольникова, сообщил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:38:00+03:00
2025-02-06T10:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
александр лазарев (актер)
игорь угольников
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в постановке Игоря Угольникова, сообщил главный режиссёр театра Александр Лазарев. "У нас запланирован спектакль к той прекрасной великой дате. Игорь Угольников поставит большое, масштабное полотно о Нюрнбергском процессе, рабочее название "Суд народов", - сказал Лазарев в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, театр также планирует представить концерт к 80-летию Победы. "Я думаю, что будет какой-то мощный концерт с хорошими гостями, с людьми, которые захотят прийти, выступить и высказаться с этой сцены", - отметил Лазарев. Кроме того, коллектив Театра Российской армии продолжит выезды "за ленточку" в зону специальной военной операции. "Ребят надо поддерживать. (Они должны - ред.) знать, что Москва с ними, мы с ними, что это их дом и, когда они вернутся, для них всегда будут открыты двери", - подчеркнул Лазарев.
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москва, александр лазарев (актер), игорь угольников, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Александр Лазарев (актер), Игорь Угольников, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы

Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Нюрнбергский процесс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в постановке Игоря Угольникова, сообщил главный режиссёр театра Александр Лазарев.
"У нас запланирован спектакль к той прекрасной великой дате. Игорь Угольников поставит большое, масштабное полотно о Нюрнбергском процессе, рабочее название "Суд народов", - сказал Лазарев в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, театр также планирует представить концерт к 80-летию Победы. "Я думаю, что будет какой-то мощный концерт с хорошими гостями, с людьми, которые захотят прийти, выступить и высказаться с этой сцены", - отметил Лазарев.
Кроме того, коллектив Театра Российской армии продолжит выезды "за ленточку" в зону специальной военной операции. "Ребят надо поддерживать. (Они должны - ред.) знать, что Москва с ними, мы с ними, что это их дом и, когда они вернутся, для них всегда будут открыты двери", - подчеркнул Лазарев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАлександр Лазарев (актер)Игорь Угольников80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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