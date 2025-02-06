https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html

Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы

Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.02.2025

Театр Российской армии представит новый спектакль к 80-летию Победы

Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в постановке Игоря Угольникова, сообщил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:38:00+03:00

2025-02-06T10:38:00+03:00

2025-02-06T10:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

александр лазарев (актер)

игорь угольников

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Театр Российской армии представит спектакль о Нюрнбергском процессе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в постановке Игоря Угольникова, сообщил главный режиссёр театра Александр Лазарев. "У нас запланирован спектакль к той прекрасной великой дате. Игорь Угольников поставит большое, масштабное полотно о Нюрнбергском процессе, рабочее название "Суд народов", - сказал Лазарев в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, театр также планирует представить концерт к 80-летию Победы. "Я думаю, что будет какой-то мощный концерт с хорошими гостями, с людьми, которые захотят прийти, выступить и высказаться с этой сцены", - отметил Лазарев. Кроме того, коллектив Театра Российской армии продолжит выезды "за ленточку" в зону специальной военной операции. "Ребят надо поддерживать. (Они должны - ред.) знать, что Москва с ними, мы с ними, что это их дом и, когда они вернутся, для них всегда будут открыты двери", - подчеркнул Лазарев.

https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

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москва, александр лазарев (актер), игорь угольников, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество