https://ria.ru/20211008/kaluga-1753639099.html

Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский"

Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский" - РИА Новости, 08.10.2021

Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский"

Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет в Калужской области в апреле следующего года в формате Недели кинотуризма, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:37

2021-10-08T11:37

2021-10-08T11:37

калужская область

калужская область

калуга

роскосмос

игорь угольников

фонд президентских грантов

россия

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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет в Калужской области в апреле следующего года в формате Недели кинотуризма, сообщает заксобрание Калужской области по итогам заседания оргкомитета.Планируется, что фестиваль пройдет с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации "Роскосмос", правительства и законодательного собрания Калужской области. Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести его в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики Калуги, чтобы все желающие смогли принять в нем участие, говорится в сообщении.В программе фестиваля – просмотр тематических фильмов и передач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов "Солярис" и "Укрощение огня". Планируется, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием "Пушкинской карты"."Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже завоевал популярность и признание на всероссийском и международном уровне. Символично, что местом его проведения является Калуга, которую все знают как колыбель космонавтики благодаря трудам нашего великого ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет интересно и познавательно", - отметил представитель оргкомитета, депутат заксобрания Олег Комиссар.Отмечается, что по предложению Игоря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и других городах. Ожидается, что в фестивале примут участие делегации из восьми субъектов РФ, связанных с космической отраслью, которые презентуют свои регионы.

https://ria.ru/20210928/ranenie-1752142844.html

калужская область

калуга

россия

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калужская область, калуга, роскосмос, игорь угольников, фонд президентских грантов, россия