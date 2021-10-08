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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211008/kaluga-1753639099.html
Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский"
Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский" - РИА Новости, 08.10.2021
Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский"
Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет в Калужской области в апреле следующего года в формате Недели кинотуризма, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:37
2021-10-08T11:37
калужская область
калужская область
калуга
роскосмос
игорь угольников
фонд президентских грантов
россия
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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет в Калужской области в апреле следующего года в формате Недели кинотуризма, сообщает заксобрание Калужской области по итогам заседания оргкомитета.Планируется, что фестиваль пройдет с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации "Роскосмос", правительства и законодательного собрания Калужской области. Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести его в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики Калуги, чтобы все желающие смогли принять в нем участие, говорится в сообщении.В программе фестиваля – просмотр тематических фильмов и передач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов "Солярис" и "Укрощение огня". Планируется, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием "Пушкинской карты"."Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже завоевал популярность и признание на всероссийском и международном уровне. Символично, что местом его проведения является Калуга, которую все знают как колыбель космонавтики благодаря трудам нашего великого ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет интересно и познавательно", - отметил представитель оргкомитета, депутат заксобрания Олег Комиссар.Отмечается, что по предложению Игоря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и других городах. Ожидается, что в фестивале примут участие делегации из восьми субъектов РФ, связанных с космической отраслью, которые презентуют свои регионы.
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калужская область, калуга, роскосмос, игорь угольников, фонд президентских грантов, россия
11:37 08.10.2021
 
Калуга готовится к III Международному кинофестивалю "Циолковский"

Калуга готовится к III Международному кинофестивалю фильмов "Циолковский"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦерковь святого Георгия "За верхом" в Калуге
Церковь святого Георгия За верхом в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет в Калужской области в апреле следующего года в формате Недели кинотуризма, сообщает заксобрание Калужской области по итогам заседания оргкомитета.
Планируется, что фестиваль пройдет с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации "Роскосмос", правительства и законодательного собрания Калужской области. Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести его в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики Калуги, чтобы все желающие смогли принять в нем участие, говорится в сообщении.
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В программе фестиваля – просмотр тематических фильмов и передач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов "Солярис" и "Укрощение огня". Планируется, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием "Пушкинской карты".
"Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже завоевал популярность и признание на всероссийском и международном уровне. Символично, что местом его проведения является Калуга, которую все знают как колыбель космонавтики благодаря трудам нашего великого ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет интересно и познавательно", - отметил представитель оргкомитета, депутат заксобрания Олег Комиссар.
Отмечается, что по предложению Игоря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и других городах. Ожидается, что в фестивале примут участие делегации из восьми субъектов РФ, связанных с космической отраслью, которые презентуют свои регионы.
 
Калужская областьКалужская областьКалугаРоскосмосИгорь УгольниковФонд президентских грантовРоссия
 
 
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