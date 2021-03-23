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https://ria.ru/20210323/premiya-1602494309.html
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:30
2021-03-23T15:30
культура
новости культуры
музей победы
игорь угольников
владимир толстой
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик Владимир Зуйков, преподаватель Александр Пунько и коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе, – Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2020 год стали (художник-постановщик) Владимир Зуйков посмертно, (преподаватель) Александр Пунько и коллектив авторов в составе Игоря Угольникова, Александра Школьника, Дмитрия Поштаренко", - сказал Толстой на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Эта премия присуждается с 2013 года. За истекшие семь лет лауреатами премии становились 23 деятеля культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан", - сказал Толстой.Он добавил, что премию Владимира Зуйкова, награжденного посмертно, получит его семья.Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу.
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новости культуры, музей победы, игорь угольников, владимир толстой

Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства

15:30 23.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк27 января. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе.
27 января. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции Подвиг народа, открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе. - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик Владимир Зуйков, преподаватель Александр Пунько и коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе, – Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2020 год стали (художник-постановщик) Владимир Зуйков посмертно, (преподаватель) Александр Пунько и коллектив авторов в составе Игоря Угольникова, Александра Школьника, Дмитрия Поштаренко", - сказал Толстой на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Эта премия присуждается с 2013 года. За истекшие семь лет лауреатами премии становились 23 деятеля культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан", - сказал Толстой.
Он добавил, что премию Владимира Зуйкова, награжденного посмертно, получит его семья.
Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу.
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Вчера, 14:12Культура
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
 
КультураНовости культурыМузей ПобедыИгорь УгольниковВладимир Толстой
 
 
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