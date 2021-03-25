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Культура
https://ria.ru/20210325/kino-1602831363.html
Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино
Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино
Президент РФ Владимир Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино, предположив, что на международные фестивали от России берут только фильмы о... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:21
2021-03-25T16:21
культура
игорь угольников
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино, предположив, что на международные фестивали от России берут только фильмы о проблемах советского времени, вот авторы и ориентируются на ленты, которые могут "проскочить".На встрече с президентом сценарист Игорь Угольников обратил внимание на необходимость поддерживать достойные фильмы, которые бы поражали мирового зрителя. По его мнению, пробиться к поддержке таким фильмам непросто. Он отметил, что не берется судить о правильности отбора госпроектов, но, создавая фильмы для одноразового просмотра, в РФ "перестали пополнять сокровищницу отечественного кинематографа". Кинопром практически уничтожил кинематографию, добавил он.Угольников также обратил внимание президента на недостоверные "киноподделки" о войне с "оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат". После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино."По поводу "моды на оголтелых НКВД-шников" при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", - сказал Путин на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.Путин предположил, что авторы знают заранее, что может "проскочить" и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось."Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", - уточнил Путин.
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игорь угольников, владимир путин

Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино

16:21 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино, предположив, что на международные фестивали от России берут только фильмы о проблемах советского времени, вот авторы и ориентируются на ленты, которые могут "проскочить".
На встрече с президентом сценарист Игорь Угольников обратил внимание на необходимость поддерживать достойные фильмы, которые бы поражали мирового зрителя. По его мнению, пробиться к поддержке таким фильмам непросто. Он отметил, что не берется судить о правильности отбора госпроектов, но, создавая фильмы для одноразового просмотра, в РФ "перестали пополнять сокровищницу отечественного кинематографа". Кинопром практически уничтожил кинематографию, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Угольников также обратил внимание президента на недостоверные "киноподделки" о войне с "оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат". После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино.
"По поводу "моды на оголтелых НКВД-шников" при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", - сказал Путин на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.
Путин предположил, что авторы знают заранее, что может "проскочить" и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось.
"Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", - уточнил Путин.
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КультураИгорь УгольниковВладимир Путин
 
 
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