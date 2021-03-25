https://ria.ru/20210325/kino-1602831363.html

Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино

Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино

Президент РФ Владимир Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино, предположив, что на международные фестивали от России берут только фильмы о... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:21

2021-03-25T16:21

2021-03-25T16:21

культура

игорь угольников

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о "моде на оголтелых НКВД-шников" в кино, предположив, что на международные фестивали от России берут только фильмы о проблемах советского времени, вот авторы и ориентируются на ленты, которые могут "проскочить".На встрече с президентом сценарист Игорь Угольников обратил внимание на необходимость поддерживать достойные фильмы, которые бы поражали мирового зрителя. По его мнению, пробиться к поддержке таким фильмам непросто. Он отметил, что не берется судить о правильности отбора госпроектов, но, создавая фильмы для одноразового просмотра, в РФ "перестали пополнять сокровищницу отечественного кинематографа". Кинопром практически уничтожил кинематографию, добавил он.Угольников также обратил внимание президента на недостоверные "киноподделки" о войне с "оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат". После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино."По поводу "моды на оголтелых НКВД-шников" при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", - сказал Путин на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.Путин предположил, что авторы знают заранее, что может "проскочить" и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось."Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20210325/film-1602829019.html

https://ria.ru/20210324/film-1602725709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь угольников, владимир путин