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Товарищеский хоккейный матч прошел на Красной площади

Товарищеский хоккейный матч прошел на Красной площади - РИА Новости, 16.01.2025

Товарищеский хоккейный матч прошел на Красной площади

Хоккейный матч между сборными комендантской службы Московского Кремля и Калужской области прошел на ГУМ-катке столицы в четверг, игра прошла в рамках праздника... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:16:00+03:00

2025-01-16T21:16:00+03:00

2025-01-16T21:16:00+03:00

спорт

россия

калужская область

владислав третьяк

игорь угольников

аскольд запашный

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккейный матч между сборными комендантской службы Московского Кремля и Калужской области прошел на ГУМ-катке столицы в четверг, игра прошла в рамках праздника "Старый Новый год на Красной площади", организованного СКМК ФСО России, передает корреспондент РИА Новости. За сборную службы коменданта Московского Кремля выступали военнослужащие срочной службы Президентского полка. За команду Калужской области играли не только спортсмены, но и члены регионального правительства, а также звезды – народные артисты РФ Игорь Угольников и Аскольд Запашный и Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух, недавно открывший в регионе школу фигурного катания."Хоккей – это наша национальная гордость. Мы любим играть в хоккей, мы неоднократно становились чемпионами мира. У нас президент играет в хоккей и показывает пример здорового образа жизни. Для чего мы это все делаем? Для того, чтобы как можно больше нашей молодежи занимались физкультурой и спортом", – сказал, открывая матч, президент Федерации хоккея РФ, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк. Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко выразил надежду на то, что спортивный праздник даст всем собравшимся заряд на весь год. В первом периоде игры повела команда хозяев – 1:0. Во втором периоде калужане стремились отыграться, атаковали ворота хозяев и ближе к концу игры сравняли счет. Однако кремлевская команда снова сумела вырваться вперед меньше, чем за минуту до окончания игры. 2:1 – победа хозяев. "Мы открываем спортивным состязанием год, который президентом нашей страны Владимиром Путиным определен как Год защитника Отечества. Поэтому сегодня для нас для всех очень важна победа, которую сегодня наши ребята, наши земляки с оружием в руках достигают на поле боя. Поэтому пусть эта победа спортивная приблизит нашу большую общую победу", – сказал по окончании матча губернатор Калужской области Владислав Шапша. Третьяк вручил клюшки со своим автографом лучшим игрокам матча и самым активным болельщикам. "Сегодня все победили, потому что все показали прекрасный хоккей, хотя погода нам не помогала. Я как профессионал скажу, что очень тяжело было укрощать эту шайбу, потому что лед очень "тяжелый". Я думаю, что даже если бы Харламов сейчас играл, наверное, не показали бы лучший хоккей. А вы молодцы. Вы, действительно, настоящие рыцари хоккея", – отметил Третьяк. Также по окончании матча губернатор Калужской области вручил памятные часы военнослужащему Президентского полка, калужанину Петру Фомичеву, а командир Президентского полка Михаил Сурайкин поблагодарил его родителей за воспитание достойного защитника Отечества. "Для нас очень важно, чтобы молодые люди, которые сегодня подрастают, которые в том числе играют в хоккей, росли настоящими патриотами нашей великой России. В хоккее, как и в любом серьезном виде спорта, очень важно уметь держать удар, никогда не опускать руки, не сдаваться, идти вперед", – сказал журналистам губернатор Калужской области.

россия

калужская область

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спорт, россия, калужская область, владислав третьяк, игорь угольников, аскольд запашный