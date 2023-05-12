https://ria.ru/20230512/ugolnikov-1871320806.html

Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России

Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России - РИА Новости, 12.05.2023

Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России актеру, режиссеру, гендиректору киностудии "Военфильм" Игорю... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:08

2023-05-12T15:08

2023-05-12T15:08

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игорь угольников

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андрис лиепа

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России актеру, режиссеру, гендиректору киностудии "Военфильм" Игорю Угольникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, звание заслуженного артиста РФ присвоили артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Агафонову, артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко, артистке астраханского Театра юного зрителя Марине Захаровой и другим. Орденом Почета награжден артист балета Андрис Лиепа. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждена профессор кафедры "Российского института театрального искусства - ГИТИСа" Наталья Зверева.

https://ria.ru/20221223/nagrada-1840877831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, игорь угольников, россия, владимир путин, андрис лиепа