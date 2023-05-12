Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России
Путин присвоил гендиректору "Военфильма" Игорю Угольникову звание народного артиста России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников
Российский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России актеру, режиссеру, гендиректору киностудии "Военфильм" Игорю Угольникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Присвоить почетные звания: "Народный артист Российской Федерации" – Угольникову Игорю Станиславовичу – генеральному директору… студии "Военфильм", - говорится в документе.
Кроме того, звание заслуженного артиста РФ присвоили артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Агафонову, артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко, артистке астраханского Театра юного зрителя Марине Захаровой и другим.
Орденом Почета награжден артист балета Андрис Лиепа. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждена профессор кафедры "Российского института театрального искусства - ГИТИСа" Наталья Зверева.