Бывшая замглавы "Мосгорпарка" Максимченко назначена директором "Москино"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Директором "Московского кино" назначили Светлану Максимченко, которая ранее занимала должность замруководителя по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ "Мосгорпарк", сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Также предложение занять пост президента "Москино" принял российский актер и режиссер Игорь Угольников.

"Должность президента "Москино" — фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы — очень ответственная. Она требует серьезного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино", — цитирует Угольникова пресс-служба.

Он подчеркнул, что в задачи "Москино" не входит конкурирование с частными прокатными структурами, а, наоборот, дать "возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях".

Угольников рассказал, что власти города вместе с ним решили назначить на должность директора Максимченко.

"Она, как и я, имеет необходимый опыт управления бюджетными организациями, думаю, что без труда разберется в сложившейся ситуации и подготовит все необходимые документы, а затем мы сможем вместе с ней предоставить свое видение развития "Московского кино", — сказал он.

Сейчас Угольников вместе с коллегами прорабатывает концепцию развития учреждения.

"Москино" управляет сетью, в которую входит 14 кинотеатров, среди которых "Художественный", "Вымпел" и "Звезда".