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Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список" - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/boyarskiy-1780087327.html
Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"
Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список" - РИА Новости, 25.03.2022
Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"
Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что внесение Латвией в список нежелательных лиц его отца Михаила Боярского вместе с другими российскими деятелями... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:42
2022-03-25T15:42
культура
новости культуры
юлия чичерина
михаил боярский
игорь угольников
россия
латвия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что внесение Латвией в список нежелательных лиц его отца Михаила Боярского вместе с другими российскими деятелями культуры "похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя".По его словам, люди, занимающиеся введением подобных санкций, "выполняют приказы, которые поступают им из-за океана, и своего мнения высказывать не могут".Латвия внесла в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок. В список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина.Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
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новости культуры, юлия чичерина, михаил боярский, игорь угольников, россия, латвия, украина, мид латвии, знаменитости, звезды, сергей безруков, тимати (тимур юнусов), мария шукшина
15:42 25.03.2022
 
Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"

Сын Боярского Сергей назвал внесение Латвией отца в "черный список" оголтелой игрой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктер и певец Михаил Боярский
Актер и певец Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что внесение Латвией в список нежелательных лиц его отца Михаила Боярского вместе с другими российскими деятелями культуры "похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя".
"Пытаются запретить Чайковского где-то, постановки Чехова. Что ж, рано или поздно все протрезвеют, и все вернется на круги своя. Это больше похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя", — сказал Боярский РИА Новости.
По его словам, люди, занимающиеся введением подобных санкций, "выполняют приказы, которые поступают им из-за океана, и своего мнения высказывать не могут".
Латвия внесла в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок. В список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина.
Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
14:01Культура
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
 
КультураНовости культурыЮлия ЧичеринаМихаил БоярскийИгорь УгольниковРоссияЛатвияУкраинаМИД ЛатвииЗнаменитостизвездыСергей БезруковТимати (Тимур Юнусов)Мария Шукшина
 
 
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