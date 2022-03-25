https://ria.ru/20220325/boyarskiy-1780087327.html

Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"

Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список" - РИА Новости, 25.03.2022

Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что внесение Латвией в список нежелательных лиц его отца Михаила Боярского вместе с другими российскими деятелями... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:42

2022-03-25T15:42

2022-03-25T15:42

культура

новости культуры

юлия чичерина

михаил боярский

игорь угольников

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что внесение Латвией в список нежелательных лиц его отца Михаила Боярского вместе с другими российскими деятелями культуры "похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя".По его словам, люди, занимающиеся введением подобных санкций, "выполняют приказы, которые поступают им из-за океана, и своего мнения высказывать не могут".Латвия внесла в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок. В список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина.Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.

https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html

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латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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