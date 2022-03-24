https://ria.ru/20220324/latviya-1779805398.html

Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры - РИА Новости, 24.03.2022

Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, говорится в сообщении латвийского МИД. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:54

2022-03-24T10:54

2022-03-24T15:26

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, говорится в сообщении латвийского МИД."Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", — указывает ведомство.В список лиц, "представляющих Российскую Федерацию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей", включены в том числе Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов. Большинство из принимали участие в концерте в Москве 18 марта, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.Ранее глава МИД Латвии включил в список персон нон грата российского певца Николая Баскова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220307/baskov-1777043953.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, новости культуры, россия, латвия, мид латвии, николай расторгуев, тина канделаки (тинатин канделаки)