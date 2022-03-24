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Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/latviya-1779805398.html
Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры
Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры - РИА Новости, 24.03.2022
Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры
Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, говорится в сообщении латвийского МИД. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:54
2022-03-24T15:26
культура
санкции в отношении россии
в мире
новости культуры
россия
латвия
мид латвии
николай расторгуев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, говорится в сообщении латвийского МИД."Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", — указывает ведомство.В список лиц, "представляющих Российскую Федерацию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей", включены в том числе Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов. Большинство из принимали участие в концерте в Москве 18 марта, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.Ранее глава МИД Латвии включил в список персон нон грата российского певца Николая Баскова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220307/baskov-1777043953.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
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санкции в отношении россии, в мире, новости культуры, россия, латвия, мид латвии, николай расторгуев, тина канделаки (тинатин канделаки)
10:54 24.03.2022 (обновлено: 15:26 24.03.2022)
 
Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

МИД Латвии внес в черный список 25 российских деятелей культуры на неопределенный срок

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Рига
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, говорится в сообщении латвийского МИД.
"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", — указывает ведомство.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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В список лиц, "представляющих Российскую Федерацию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей", включены в том числе Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов. Большинство из принимали участие в концерте в Москве 18 марта, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Ранее глава МИД Латвии включил в список персон нон грата российского певца Николая Баскова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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КультураСанкции в отношении РоссииВ миреНовости культурыРоссияЛатвияМИД ЛатвииНиколай РасторгуевТина Канделаки (Тинатин Канделаки)
 
 
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