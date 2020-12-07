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Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Продюсер, глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пиар-директор студии Ольга Родионова. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:19
2020-12-07T11:19
2020-12-07T11:19
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кино и сериалы
игорь угольников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продюсер, глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пиар-директор студии Ольга Родионова.Угольников - продюсер фильмов "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Подольские курсанты" и других.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кино и сериалы, игорь угольников