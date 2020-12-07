https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587980157.html

Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Продюсер, глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пиар-директор студии Ольга Родионова. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:19

2020-12-07T11:19

2020-12-07T11:19

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кино и сериалы

игорь угольников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49172/30/491723087_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_15c2acee051ef2b0570fad7fbcb9de6a.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продюсер, глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пиар-директор студии Ольга Родионова.Угольников - продюсер фильмов "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Подольские курсанты" и других.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кино и сериалы, игорь угольников