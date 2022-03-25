14:01 25.03.2022 (обновлено: 14:35 25.03.2022)
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому и еще пятерым российским деятелям культуры
Актёр Михаил Боярский
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвия вносит в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок, заявила в пятницу пресс-служба МИД балтийской республики.
"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о добавлении еще шести граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции... Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина. Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.