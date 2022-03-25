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Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому - РИА Новости, 25.03.2022
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
Латвия вносит в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок, заявила в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:01
2022-03-25T14:35
культура
санкции в отношении россии
михаил боярский
новости культуры
латвия
россия
юлия чичерина
игорь угольников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвия вносит в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок, заявила в пятницу пресс-служба МИД балтийской республики."Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о добавлении еще шести граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции... Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина. Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220325/chicherina-1780023371.html
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
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санкции в отношении россии, михаил боярский, новости культуры, латвия, россия, юлия чичерина, игорь угольников, мид латвии
14:01 25.03.2022 (обновлено: 14:35 25.03.2022)
 
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому

Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому и еще пятерым российским деятелям культуры

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Актёр Михаил Боярский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Латвия вносит в список нежелательных лиц еще шесть российских деятелей культуры, им запрещается въезд в страну на неопределенный срок, заявила в пятницу пресс-служба МИД балтийской республики.
"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о добавлении еще шести граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции... Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в список лиц, представляющих Россию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Юлия Чичерина. Ранее МИД Латвии объявил 25 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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КультураСанкции в отношении РоссииМихаил БоярскийНовости культурыЛатвияРоссияЮлия ЧичеринаИгорь УгольниковМИД Латвии
 
 
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