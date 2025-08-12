https://ria.ru/20250812/stsenariy-2034767995.html

Мединский высоко оценил сценарий фильма "Знамя Победы"

Мединский высоко оценил сценарий фильма "Знамя Победы" - РИА Новости, 12.08.2025

Мединский высоко оценил сценарий фильма "Знамя Победы"

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:37:00+03:00

2025-08-12T12:37:00+03:00

2025-08-12T12:37:00+03:00

культура

россия

владимир мединский

игорь угольников

владимир путин

российское военно-историческое общество (рвио)

москино

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034763243_0:43:2915:1683_1920x0_80_0_0_15c306aea849b5cc511cb7a4e99dce96.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что в сценарии будущего фильма "Знамя Победы" режиссера Игоря Угольникова с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы перед водружением знамени Победы над Рейхстагом. Во вторник в Музее военной формы Мединский передал Золотую Звезду Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны. Указ о присвоении Бересту звания Героя России подписал президент России Владимир Путин 17 июля 2025 года. "Я недавно прочитал сценарий фильма "Знамя Победы", подготовленный компанией Игоря Угольникова. Очень надеюсь, что этот фильм в ближайшие годы будет сделан и страна сможет его увидеть, потому что там с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением знамени Победы", - сказал Мединский журналистам. Он отметил, что в сценарии фильма есть и Алексей Берест, который не только командовал знаменной группой, но еще в форме полковника договаривался о капитуляции гарнизона в Рейхстаге. "Примерно полторы-две тысячи эсэсовцев было… Это такие уже совершенно обезумевшие. И вот лейтенант Берест, накинув полковничий китель сверху, уговаривал их сдаться. И уговорил, это был страшный риск для жизни", - рассказал Мединский. При этом помощник президента подчеркнул, что имя Береста всегда было в учебниках и военных энциклопедиях. "Историческую справедливость окончательно удалось восстановить решением президента именно сейчас", - добавил он. Ранее иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова показывали с 1 по 11 мая в кинопарке "Москино". В спектакле приняли участие народный артист РФ Алексей Кравченко, заслуженные артисты РФ Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко, артисты театра и кино Алексей Колган, Иван Замотаев, Михаил Мамаев и другие. Также в постановке были задействованы артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, профессиональные каскадеры, а также много военной техники. Сюжет постановки проводил зрителей по победоносным страницам Великой Отечественной войны в 1945 году: для зрителей создатели детализировали реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. Режиссер Игорь Угольников не исключал, что в построенных декорациях в дальнейшем может быть снят фильм.

https://ria.ru/20250430/reykhstag-2013897512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский на вручении "Золотой Звезды" Героя России внуку Алексея Береста Мединский вручил Золотую звезду Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в мае 1945-го, передает корреспондент РИА Новости. В июле Путин своим указом присвоил Бересту звание Героя России посмертно. Штурмовая знаменная, которая водружала флаг над Рейхстагом, состояла из трёх человек: Михаила Егорова, Мелитона Кантарии и командира Алексея Береста, отметил Мединский на церемонии. Егоров и Канатрия в своем время стали Героями Советского Союза. 2025-08-12T12:37 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир мединский, игорь угольников, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), москино, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество