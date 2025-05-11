https://ria.ru/20250511/kusturitsa--2016310515.html

Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"

Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 11.05.2025

Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:16:00+03:00

2025-05-11T10:16:00+03:00

2025-05-11T18:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

эмир кустурица

оливер стоун

игорь угольников

москино

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино". На этот раз он стал гостем исторической постановки о главном событии Великой Отечественной войны. Сюжет спектакля "Победа! Знамя над Рейхстагом!" рассказывает о последних днях сражений — взятии Рейхстага советскими войсками с водружением Знамени Победы на купол здания берлинского парламента", - говорится в сообщении. Генеральный директор "Москино" Гергий Прокопов, чьи слова приводятся на сайте мэра, отметил, что для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды: ранее кластер посетил Оливер Стоун. Это говорит об интересе к проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира. В этом году "Москино" ввел рибейты — компенсацию части затрат на съемки в Москве для международных кинопроизводителей. Кроме того, перед постановкой "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Эмир Кустурица пообщался с Игорем Угольниковым. Автор кинотеатрального спектакля даже прокатил сербского режиссера на исторической военной технике. Подчеркивается, что этой весной кинопарк объявил об открытии шести новых площадок, в число которых вошли натурные декорации "Юзовка", "Палаты князя Андрея", "Дом Деда Мороза", "Дальневосточный город", "Брестская крепость" и "Провинциальные города Европы", общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров. Новые декорации могут привлечь кинематографистов со всего мира. Уточняется, что кинопарк "Москино" — часть проекта Сергея Собянина "Москва — город кино" и объект московского кинокластера. На данный момент в кинопарке завершен первый этап развития: построены 24 натурные площадки и четыре павильона, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие. "Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва — город кино". В его структуру входит кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино"", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, эмир кустурица, оливер стоун, игорь угольников, москино, москва