Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"
Режиссер Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГенеральный директор кинопарка "Москино" Кирилл Косенко, сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица и режиссер, продюсер и художественный руководитель иммерсивной постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом" Игорь Угольников в кинопарке "Москино"
Генеральный директор кинопарка "Москино" Кирилл Косенко, сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица и режиссер, продюсер и художественный руководитель иммерсивной постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом" Игорь Угольников в кинопарке "Москино"
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино". На этот раз он стал гостем исторической постановки о главном событии Великой Отечественной войны. Сюжет спектакля "Победа! Знамя над Рейхстагом!" рассказывает о последних днях сражений — взятии Рейхстага советскими войсками с водружением Знамени Победы на купол здания берлинского парламента", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Москино" Гергий Прокопов, чьи слова приводятся на сайте мэра, отметил, что для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды: ранее кластер посетил Оливер Стоун. Это говорит об интересе к проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира. В этом году "Москино" ввел рибейты — компенсацию части затрат на съемки в Москве для международных кинопроизводителей.
Кроме того, перед постановкой "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Эмир Кустурица пообщался с Игорем Угольниковым. Автор кинотеатрального спектакля даже прокатил сербского режиссера на исторической военной технике.
Подчеркивается, что этой весной кинопарк объявил об открытии шести новых площадок, в число которых вошли натурные декорации "Юзовка", "Палаты князя Андрея", "Дом Деда Мороза", "Дальневосточный город", "Брестская крепость" и "Провинциальные города Европы", общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров. Новые декорации могут привлечь кинематографистов со всего мира.
Уточняется, что кинопарк "Москино" — часть проекта Сергея Собянина "Москва — город кино" и объект московского кинокластера. На данный момент в кинопарке завершен первый этап развития: построены 24 натурные площадки и четыре павильона, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие.
"Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва — город кино". В его структуру входит кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино"", - добавляется в сообщении.