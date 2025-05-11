Рейтинг@Mail.ru
Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:16 11.05.2025 (обновлено: 18:41 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kusturitsa--2016310515.html
Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"
Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 11.05.2025
Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:16:00+03:00
2025-05-11T18:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
эмир кустурица
оливер стоун
игорь угольников
москино
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016372889_0:339:3000:2026_1920x0_80_0_0_d2f24cf7df2d8c1ab9a071a67c237ff2.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино". На этот раз он стал гостем исторической постановки о главном событии Великой Отечественной войны. Сюжет спектакля "Победа! Знамя над Рейхстагом!" рассказывает о последних днях сражений — взятии Рейхстага советскими войсками с водружением Знамени Победы на купол здания берлинского парламента", - говорится в сообщении. Генеральный директор "Москино" Гергий Прокопов, чьи слова приводятся на сайте мэра, отметил, что для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды: ранее кластер посетил Оливер Стоун. Это говорит об интересе к проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира. В этом году "Москино" ввел рибейты — компенсацию части затрат на съемки в Москве для международных кинопроизводителей. Кроме того, перед постановкой "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Эмир Кустурица пообщался с Игорем Угольниковым. Автор кинотеатрального спектакля даже прокатил сербского режиссера на исторической военной технике. Подчеркивается, что этой весной кинопарк объявил об открытии шести новых площадок, в число которых вошли натурные декорации "Юзовка", "Палаты князя Андрея", "Дом Деда Мороза", "Дальневосточный город", "Брестская крепость" и "Провинциальные города Европы", общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров. Новые декорации могут привлечь кинематографистов со всего мира. Уточняется, что кинопарк "Москино" — часть проекта Сергея Собянина "Москва — город кино" и объект московского кинокластера. На данный момент в кинопарке завершен первый этап развития: построены 24 натурные площадки и четыре павильона, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие. "Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва — город кино". В его структуру входит кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино"", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016372889_0:0:2702:2026_1920x0_80_0_0_85356d23b6e19a82144fd58aebaf9b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, эмир кустурица, оливер стоун, игорь угольников, москино, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эмир Кустурица, Оливер Стоун, Игорь Угольников, Москино, Москва
Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"

Режиссер Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино"

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГенеральный директор кинопарка "Москино" Кирилл Косенко, сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица и режиссер, продюсер и художественный руководитель иммерсивной постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом" Игорь Угольников в кинопарке "Москино"
Генеральный директор кинопарка Москино Кирилл Косенко, сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица и режиссер, продюсер и художественный руководитель иммерсивной постановки Победа! Знамя над Рейхстагом Игорь Угольников в кинопарке Москино - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Генеральный директор кинопарка "Москино" Кирилл Косенко, сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица и режиссер, продюсер и художественный руководитель иммерсивной постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом" Игорь Угольников в кинопарке "Москино"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил постановку о взятии Рейхстага в кинопарке "Москино" в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино". На этот раз он стал гостем исторической постановки о главном событии Великой Отечественной войны. Сюжет спектакля "Победа! Знамя над Рейхстагом!" рассказывает о последних днях сражений — взятии Рейхстага советскими войсками с водружением Знамени Победы на купол здания берлинского парламента", - говорится в сообщении.
Астана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
10 мая, 10:41
Генеральный директор "Москино" Гергий Прокопов, чьи слова приводятся на сайте мэра, отметил, что для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды: ранее кластер посетил Оливер Стоун. Это говорит об интересе к проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира. В этом году "Москино" ввел рибейты — компенсацию части затрат на съемки в Москве для международных кинопроизводителей.
Кроме того, перед постановкой "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Эмир Кустурица пообщался с Игорем Угольниковым. Автор кинотеатрального спектакля даже прокатил сербского режиссера на исторической военной технике.
Подчеркивается, что этой весной кинопарк объявил об открытии шести новых площадок, в число которых вошли натурные декорации "Юзовка", "Палаты князя Андрея", "Дом Деда Мороза", "Дальневосточный город", "Брестская крепость" и "Провинциальные города Европы", общая площадь превысила 70 тысяч квадратных метров. Новые декорации могут привлечь кинематографистов со всего мира.
Уточняется, что кинопарк "Москино" — часть проекта Сергея Собянина "Москва — город кино" и объект московского кинокластера. На данный момент в кинопарке завершен первый этап развития: построены 24 натурные площадки и четыре павильона, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие.
"Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва — город кино". В его структуру входит кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино"", - добавляется в сообщении.
Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
10 мая, 12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭмир КустурицаОливер СтоунИгорь УгольниковМоскиноМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала