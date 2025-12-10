https://ria.ru/20251210/putin-2061151509.html
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета - РИА Новости, 10.12.2025
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:47:00+03:00
2025-12-10T15:47:00+03:00
2025-12-10T15:52:00+03:00
культура
игорь угольников
владимир путин
новости культуры
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838259898_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_eea53baf54c7b5b9076b2a8eabfe2f16.jpg
https://ria.ru/20250812/stsenariy-2034767995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838259898_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3e180ab8bbaa9fc6e81c4a8d217d019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь угольников, владимир путин, новости культуры, общество, россия
Культура, Игорь Угольников, Владимир Путин, Новости культуры, Общество, Россия
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета
Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова