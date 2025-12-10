Рейтинг@Mail.ru
15:47 10.12.2025 (обновлено: 15:52 10.12.2025)
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.12.2025
Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почета

Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова

Российский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Российский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За активное участие в реализации общественно значимых мероприятий наградить орденом Почета Угольникова Игоря Станиславовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью Студии "ВоенФильм", Московская область", - говорится в документе.
Помощник президента России Владимир Мединский и внук Героя России Алексей Берест на церемонии передачи Золотой звезды Героя России потомкам участника Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мединский высоко оценил сценарий фильма "Знамя Победы"
12 августа, 12:37
 
Культура
 
 
