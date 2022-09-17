Рейтинг@Mail.ru
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20220917/kaluga-1817566913.html
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области - РИА Новости, 17.09.2022
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области
Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:06
2022-09-17T18:06
калужская область
игорь угольников
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91548/33/915483359_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_d30f60c9e4da655b7b39fd7b8819ea2a.jpg
КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района, сообщает правительство региона.По данным правительства Калужской области, "Сельский кинопоказ" - это новый социально значимый проект региона. Его цель – познакомить жителей сельской местности с отечественными высококачественными художественными фильмами.В рамках проекта было подписано лицензионное соглашение между студией "Военфильм" и ассоциацией "Народный проект" о некоммерческих показах таких фильмов, как "Брестская крепость", "Батальон", "Подольские курсанты" и "Учёности плоды". Демонстрироваться кинокартины будут исключительно бесплатно, подчеркивают власти.Зрителей фильма "Учёности плоды" приветствовал региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин. От имени главы региона он поздравил присутствующих в зале с 79-ой годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Очень важно, что наш патриотический проект стартует именно в этот святой для каждого жителя области день!" – отметил министр.По словам Олега Калугина, проектов, подобных "Сельскому кинопоказу", в России ещё не было, и, несомненно, он будет востребован не только на калужской земле, но и в других регионах, подчеркнул министр.Перед показом кинокартины её создатель, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников рассказал о творческих планах на будущее. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время на киностудии в Медыни идут съёмки сразу двух картин – о народном ополчении и о фронтовой разведке."Сельские кинопоказы" пройдут в регионе в этом и следующем году, информирует областное правительство. Они будут организованы в сельских клубах и домах культуры, в которых был выполнен капитальный ремонт в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также с использованием автомобильных клубов.
https://ria.ru/20220916/tsvety-1817366816.html
https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91548/33/915483359_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_cdef06d129ef364ad7c4180c5327b98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь угольников, калужская область, россия
Калужская область, Игорь Угольников, Калужская область, Россия
18:06 17.09.2022
 
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области

В Калужской области стартовал проект "Сельский кинопоказ"

© Fotolia / fergregoryКинопроектор
Кинопроектор - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Fotolia / fergregory
Кинопроектор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района, сообщает правительство региона.
По данным правительства Калужской области, "Сельский кинопоказ" - это новый социально значимый проект региона. Его цель – познакомить жителей сельской местности с отечественными высококачественными художественными фильмами.
В рамках проекта было подписано лицензионное соглашение между студией "Военфильм" и ассоциацией "Народный проект" о некоммерческих показах таких фильмов, как "Брестская крепость", "Батальон", "Подольские курсанты" и "Учёности плоды". Демонстрироваться кинокартины будут исключительно бесплатно, подчеркивают власти.
Зрителей фильма "Учёности плоды" приветствовал региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин. От имени главы региона он поздравил присутствующих в зале с 79-ой годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Очень важно, что наш патриотический проект стартует именно в этот святой для каждого жителя области день!" – отметил министр.
По словам Олега Калугина, проектов, подобных "Сельскому кинопоказу", в России ещё не было, и, несомненно, он будет востребован не только на калужской земле, но и в других регионах, подчеркнул министр.
Перед показом кинокартины её создатель, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников рассказал о творческих планах на будущее. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время на киностудии в Медыни идут съёмки сразу двух картин – о народном ополчении и о фронтовой разведке.
"Сельские кинопоказы" пройдут в регионе в этом и следующем году, информирует областное правительство. Они будут организованы в сельских клубах и домах культуры, в которых был выполнен капитальный ремонт в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также с использованием автомобильных клубов.

Читайте также:

 
Калужская областьИгорь УгольниковКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала