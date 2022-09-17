https://ria.ru/20220917/kaluga-1817566913.html
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области - РИА Новости, 17.09.2022
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области
Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:06
2022-09-17T18:06
2022-09-17T18:06
калужская область
игорь угольников
калужская область
россия
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КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района, сообщает правительство региона.По данным правительства Калужской области, "Сельский кинопоказ" - это новый социально значимый проект региона. Его цель – познакомить жителей сельской местности с отечественными высококачественными художественными фильмами.В рамках проекта было подписано лицензионное соглашение между студией "Военфильм" и ассоциацией "Народный проект" о некоммерческих показах таких фильмов, как "Брестская крепость", "Батальон", "Подольские курсанты" и "Учёности плоды". Демонстрироваться кинокартины будут исключительно бесплатно, подчеркивают власти.Зрителей фильма "Учёности плоды" приветствовал региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин. От имени главы региона он поздравил присутствующих в зале с 79-ой годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Очень важно, что наш патриотический проект стартует именно в этот святой для каждого жителя области день!" – отметил министр.По словам Олега Калугина, проектов, подобных "Сельскому кинопоказу", в России ещё не было, и, несомненно, он будет востребован не только на калужской земле, но и в других регионах, подчеркнул министр.Перед показом кинокартины её создатель, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников рассказал о творческих планах на будущее. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время на киностудии в Медыни идут съёмки сразу двух картин – о народном ополчении и о фронтовой разведке."Сельские кинопоказы" пройдут в регионе в этом и следующем году, информирует областное правительство. Они будут организованы в сельских клубах и домах культуры, в которых был выполнен капитальный ремонт в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также с использованием автомобильных клубов.
https://ria.ru/20220916/tsvety-1817366816.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь угольников, калужская область, россия
Калужская область, Игорь Угольников, Калужская область, Россия
Проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области
В Калужской области стартовал проект "Сельский кинопоказ"
КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Региональный проект "Сельский кинопоказ" стартовал в Калужской области в субботу показом фильма "Учености плоды" в поселке Мятлево Износковского района, сообщает правительство региона.
По данным правительства Калужской области, "Сельский кинопоказ" - это новый социально значимый проект региона. Его цель – познакомить жителей сельской местности с отечественными высококачественными художественными фильмами.
В рамках проекта было подписано лицензионное соглашение между студией "Военфильм" и ассоциацией "Народный проект" о некоммерческих показах таких фильмов, как "Брестская крепость", "Батальон", "Подольские курсанты" и "Учёности плоды". Демонстрироваться кинокартины будут исключительно бесплатно, подчеркивают власти.
Зрителей фильма "Учёности плоды" приветствовал региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин. От имени главы региона он поздравил присутствующих в зале с 79-ой годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Очень важно, что наш патриотический проект стартует именно в этот святой для каждого жителя области день!" – отметил министр.
По словам Олега Калугина, проектов, подобных "Сельскому кинопоказу", в России
ещё не было, и, несомненно, он будет востребован не только на калужской земле, но и в других регионах, подчеркнул министр.
Перед показом кинокартины её создатель, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников
рассказал о творческих планах на будущее. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время на киностудии в Медыни идут съёмки сразу двух картин – о народном ополчении и о фронтовой разведке.
"Сельские кинопоказы" пройдут в регионе в этом и следующем году, информирует областное правительство. Они будут организованы в сельских клубах и домах культуры, в которых был выполнен капитальный ремонт в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также с использованием автомобильных клубов.