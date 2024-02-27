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Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина - РИА Новости, 27.02.2024
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20:59 27.02.2024
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Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина
Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина - РИА Новости, 27.02.2024
Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина
Пятый Международный фестиваль кино о космосе "Циолковский", который начнет работу 12 апреля, в этом году будет посвящён 90-летию первого космонавта Юрия... РИА Новости, 27.02.2024
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятый Международный фестиваль кино о космосе "Циолковский", который начнет работу 12 апреля, в этом году будет посвящён 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил президент кинофестиваля, режиссер Игорь Угольников. "Мы будем говорить, конечно же, о космосе. Но прежде всего, о наших космонавтах, советских и российских — нынешний фестиваль будет посвящен 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина. Именно поэтому к трем главным призам мы добавим в нынешнем году четвертый, гран-при "Гагарин", который получат авторы лучшей российской картины о космосе", — подчеркнул Угольников в рамках презентации кинофестиваля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он напомнил, что главной площадкой проведения кинофестиваля вновь станет Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Отборочный комитет фестиваля рассмотрел более 1,7 тысячи заявок из 109 стран мира, среди которых Иран, Индия, США, Италия, Бразилия, Испания, Франция, Турция, Китай и Аргентина. Порядка 100 игровых, анимационных и документальных фильмов вошли в списки номинантов. "Кино и космос в целом неразделимы — неслучайно не так давно был снят первый в космическом пространстве художественный фильм, "Вызов", и его тоже стоит увидеть всем, кто еще этого не сделал", — отметил космонавт Олег Артемьев. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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выставка-форум "россия", иран, индия, сша, юрий гагарин (космонавт), игорь угольников, олег артемьев
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Иран, Индия, США, Юрий Гагарин (космонавт), Игорь Угольников, Олег Артемьев
Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина

Международный кинофестиваль о космосе "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка на павильоне №1 "Центральный"
Подсветка на павильоне №1 Центральный
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Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятый Международный фестиваль кино о космосе "Циолковский", который начнет работу 12 апреля, в этом году будет посвящён 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил президент кинофестиваля, режиссер Игорь Угольников.
"Мы будем говорить, конечно же, о космосе. Но прежде всего, о наших космонавтах, советских и российских — нынешний фестиваль будет посвящен 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина. Именно поэтому к трем главным призам мы добавим в нынешнем году четвертый, гран-при "Гагарин", который получат авторы лучшей российской картины о космосе", — подчеркнул Угольников в рамках презентации кинофестиваля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

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2 из 15
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Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

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В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

Демонстрация форменной одежды экипажей Аэрофлота со второй половины XX века по настоящее время

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

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4 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

Пожарно-спасательский праздник на коньках Мама, папа, я - пожарная семья

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

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7 из 15
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Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

Заместитель директора дирекции, Дирекция мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Он напомнил, что главной площадкой проведения кинофестиваля вновь станет Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Отборочный комитет фестиваля рассмотрел более 1,7 тысячи заявок из 109 стран мира, среди которых Иран, Индия, США, Италия, Бразилия, Испания, Франция, Турция, Китай и Аргентина. Порядка 100 игровых, анимационных и документальных фильмов вошли в списки номинантов.
"Кино и космос в целом неразделимы — неслучайно не так давно был снят первый в космическом пространстве художественный фильм, "Вызов", и его тоже стоит увидеть всем, кто еще этого не сделал", — отметил космонавт Олег Артемьев.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ИранИндияСШАЮрий Гагарин (космонавт)Игорь УгольниковОлег Артемьев
 
 
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