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Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина

Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина - РИА Новости, 27.02.2024

Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина

Пятый Международный фестиваль кино о космосе "Циолковский", который начнет работу 12 апреля, в этом году будет посвящён 90-летию первого космонавта Юрия... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:59

2024-02-27T20:59

2024-02-27T20:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

иран

индия

сша

юрий гагарин (космонавт)

игорь угольников

олег артемьев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятый Международный фестиваль кино о космосе "Циолковский", который начнет работу 12 апреля, в этом году будет посвящён 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил президент кинофестиваля, режиссер Игорь Угольников. "Мы будем говорить, конечно же, о космосе. Но прежде всего, о наших космонавтах, советских и российских — нынешний фестиваль будет посвящен 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина. Именно поэтому к трем главным призам мы добавим в нынешнем году четвертый, гран-при "Гагарин", который получат авторы лучшей российской картины о космосе", — подчеркнул Угольников в рамках презентации кинофестиваля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он напомнил, что главной площадкой проведения кинофестиваля вновь станет Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Отборочный комитет фестиваля рассмотрел более 1,7 тысячи заявок из 109 стран мира, среди которых Иран, Индия, США, Италия, Бразилия, Испания, Франция, Турция, Китай и Аргентина. Порядка 100 игровых, анимационных и документальных фильмов вошли в списки номинантов. "Кино и космос в целом неразделимы — неслучайно не так давно был снят первый в космическом пространстве художественный фильм, "Вызов", и его тоже стоит увидеть всем, кто еще этого не сделал", — отметил космонавт Олег Артемьев. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

иран

индия

сша

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выставка-форум "россия", иран, индия, сша, юрий гагарин (космонавт), игорь угольников, олег артемьев