Международный кинофестиваль "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина

Международный кинофестиваль о космосе "Циолковский" посвятят 90-летию Гагарина
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.