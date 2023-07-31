https://ria.ru/20230731/turizm-1887408950.html

Турпоток в Калужскую область за три года вырос на треть

Турпоток в Калужскую область за три года вырос на треть - РИА Новости, 31.07.2023

Турпоток в Калужскую область за три года вырос на треть

Туристический поток в Калужскую область за три года вырос на треть, до 3,3 миллиона человек в год, в частности, благодаря созданию новых региональных... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:01

2023-07-31T17:01

2023-07-31T17:01

калужская область

экономика

калужская область

боровский район

калуга

игорь угольников

владислав шапша

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589106301_0:208:2049:1360_1920x0_80_0_0_841946a16eb73176afd2fbaf0fd61048.jpg

КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. Туристический поток в Калужскую область за три года вырос на треть, до 3,3 миллиона человек в год, в частности, благодаря созданию новых региональных турпродуктов, открытию новых маршрутов и созданию мест размещения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства, где обсудили развитие сферы туризма. "Наша область пользуется большой популярностью у туристов. Всего за три года въездной турпоток вырос на треть, с 2,5 миллиона до 3,3 миллиона человек в год", - цитирует Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. По мнению губернатора, это результат создания современных турпродуктов, расширения сети маршрутов, обустройства мест для приёма туристов, подчеркивает областное правительство. Сегодня Калужская область предлагает свыше 450 вариантов размещения. Губернатор отметил, что в этом году успешно прошла федеральный отбор заявка на субсидирование строительства девяти быстровозводимых объектов в разных районах области. "Запланирована реализация крупных инвестиционных проектов. В Боровском районе появится первый в стране сафари-парк. В Малоярославецком инвесторы построят гостинично-оздоровительный комплекс с агрофермой. В пригороде Калуги будет создан крупный парк-отель. Кроме того, формируется заявка на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа", – сказал губернатор. Свой вклад в развитие туризма вносит киностудия "Военфильм Медынь", подчеркнул Владислав Шапша. Ее генеральный директор Игорь Угольников рассказал, в частности, об экскурсиях на съемочную площадку – там можно увидеть образцы танков, самолетов, бронетранспортеров и гражданской техники времен войны. Есть идея создания небольшой железной дороги. Подводя итог, Владислав Шапша обратил внимание на то, что в регионе реализуются и большие, и малые проекты – на любые возможности и запросы туристов. "Пусть сегодня туристическая отрасль играет небольшую роль в региональном ВВП – около 2%, тем не менее, мы понимаем, что есть резервы для роста, и будем делать все, чтобы наша область развивалась комплексно. Это не только новые рабочие места, но и хорошие возможности для путешествий, которые только укрепляют любовь к нашей Родине", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20230724/biznes-1885944797.html

https://ria.ru/20230628/nashestvie-1880927095.html

калужская область

боровский район

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, калужская область, боровский район, калуга, игорь угольников, владислав шапша, туризм