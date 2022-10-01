https://ria.ru/20221001/zhurnalisty-1820887344.html

"Наука. Космос. Образование": союзные журналисты посетили Калужскую область

"Наука. Космос. Образование": союзные журналисты посетили Калужскую область - РИА Новости, 01.10.2022

"Наука. Космос. Образование": союзные журналисты посетили Калужскую область

Белорусские журналисты в рамках очередного пресс-тура в Россию побывали в Калужской области, посетив вместе с российскими коллегами суперсовременную школу и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:14

2022-10-01T19:14

2022-10-01T19:14

союзное государство

космос - риа наука

николай козлов

игорь угольников

петр i

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белоруссия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Белорусские журналисты в рамках очередного пресс-тура в Россию побывали в Калужской области, посетив вместе с российскими коллегами суперсовременную школу и кинокомплекс "ВоенФильм" в Медыни, Полотняно-Заводскую бумажную мануфактуру в Дзержинском районе, а также Музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.Тематические пресс-туры представителей белорусских СМИ в Россию и российских – в Белоруссию давно вошли в практику диалога двух стран. Ядром нынешнего визита, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня", стал экспертно-медийный форум "Промышленное и научно-технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование", что отчасти и объясняет выбор объектов пресс-показа. Еще одна причина кроется в том, что объекты связывают давние отношения с белорусскими партнерами.Супершкола со своей киностудиейНовая суперсовременная "Медынская средняя школа" на тысячу мест – яркий тому пример. Перед зданием развеваются российский и белорусский флаги."Эту школу нам построили белорусы – "Белстройцентр". На счету предприятия уже несколько школ и детских садов, построенных в разных городах Калужской области. Мы решили, что это будет правильно – повесить перед школой не только российский, но и белорусский флаг. И вы бы видели реакцию рабочих! У кого-то даже слезы выступили – так им было приятно! Видите пчелку на фасаде здания? Это не рисунок – это мозаика. Название Медынь – оно же от слова "мед". Вот белорусы и сделали нам такой подарок", - рассказал журналистам глава Медынского района Николай Козлов.Школа поражает воображение! Территория – свыше восьми гектаров. Кажется, здесь есть площадки для всех возможных видов спорта, и все это – в окружении леса. Площадь здания – 30 тысяч квадратных метров, оснащение – по последнему слову техники. Класс голографии и 3D-моделирования, класс робототехники… Зал даже актовым сложно назвать – настоящий театральный, с подъемом, со звукорежиссерской комнатой... Два бассейна – для старших школьников и лягушатник для младших, гимнастический и другие спортивные залы, включая тренажерный. Центр детских инициатив для творческих занятий, просторный читальный зал… Собственная хромакейная с новейшим дорогостоящим оборудованием!Хромакейная здесь неслучайно. Как сказал глава района, было бы нелепо иметь под боком киностудию и не организовать киношколу.Кинокомплекс "ВоенФильм Медынь" и вправду совсем рядом – в пешей досягаемости. Возглавляет его российский актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников, которого хорошо знают и в Белоруссии. В частности, Угольников инициировал и продюсировал фильм "Брестская крепость". Поэтому для белорусских журналистов, конечно, было сюрпризом его появление в медынской школе."Для меня эта школа – фантастика. Я видел, как она строилась, сейчас уже здесь оборудуется теле-, кинопавильон. Это будет киношкола "ВоенФильма". Старшеклассники вот-вот начнут занятия. Хотелось бы привить им интерес и радость к нашей профессии. Кто-то будет режиссером, кто-то актером, кто-то выберет технические профессии в кино. Здесь дети будут заниматься, а совсем рядом, у нас на "ВоенФильме", стажироваться. Это наша мечта – и мы к ней все ближе. А какая здесь замечательная сцена и зал огромный! Мы сможем делать спектакли с детьми", - рассрассказал Угольников.По его словам, работа на киностудии идет нон-стоп. "Сейчас снимаем сцену новой картины "По зову сердца" о народном ополчении и сериал "Будни фронтовой разведки. Позывной "Журавли".Далее режиссер показал гостям кинокомплекс: автомобильный и танковый ангары, где собрана техника времен войны, воссозданную деревню с настоящими срубами, привезенными из разных районов области для натурных съемок, аэродром, специально построенный мост, который выдерживает тяжесть танков, и саму съемочную площадку – деревенский ДК.Без "Буммонтажпрома" - ни одной реконструкцииСледующий пункт программы – одно из старейших промышленных предприятий России: Полотняно-Заводская бумажная мануфактура, основанная в 1718 году по именному указу Петра I. Располагается она в живописном месте – в усадьбе Гончаровых, тех самых."За 304 года, что предприятие существует, оно практически не останавливало работу, за исключением времен войны. У нас четыре направления работы. Основное – производство тарного картона. Мы работаем стопроцентно на сырье макулатуры и выпускаем порядка 70 тысяч тонн тарного картона в год. Второе направление - тетради, альбомы, наборы для художественного творчества, скетч-буки. Третье направление – это экологические пакеты. Мы делаем их из тарного картона, который сами и производим. И четвертое – у нас прекрасный музей бумаги "Бузеон", единственный в России", - рассказала замдиректора ООО "Полотняно-Заводская бумажная мануфактура" Светлана Никольская.Музей – с уникальным оборудованием, экспонатами, редкими образцами бумаги со всего света.Союзные журналисты интересуются, есть ли у мануфактуры деловые связи с компаниями из Белоруссии."Мы берем белорусскую бумагу в Шклове – на тетради. Кроме того, более 20 лет работаем с фирмой "Буммонтаж". Ни одна крупная реконструкция на предприятии у нас без нее не проходит. Вот сейчас с помощью "Буммонтажа" строится новый узел для роспуска тарного картона", - рассказала Никольская."Луна твердая – будем работать"Завершает большой экскурсионный день трехдневного пресс-тура посещение Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, в частности, нового современного комплекса музея "Вторая очередь"."Начинаем с 1957 года – знакового для страны. Потому что в этом году 4 октября Советский Союз отправил в космос первый искусственный спутник Земли. История уникальная. За создание спутника взялся Сергей Королев. Спутник получился такой простой, что его мог сделать любой мальчишка из кружка юных техников. Сделали его очень быстро. Есть легенда, что Королев сказал: "Земля – круглая, Луна – круглая, значит, и первое искусственное тело должно иметь форму шара". Тут прямая параллель с замыслами Циолковского. Всё получилось! Наш спутник был на орбите целых три месяца. За это время он осуществил 1440 оборотов вокруг Земли. Все поняли, что Советский Союз – серьезная научная держава, которая даст фору любой стране мира", - рассказывает заведующая новым сектором музея Надежда Павлишак.Выставочная экспозиция "Ракеты. Корабли. Люди", посвященная истории освоения космоса, выдающимся достижениям советских ученых, уникальные подлинные экспонаты никого не оставит равнодушным.И далее – про историю этих исследований, про запуск автоматических станций "Луна-1", "Луна-2" и "Луна-3", которая сфотографировала обратную сторону Луны, а станции "Зонд-3" и "Зонд-4" завершили эту работу."И мы дали миру глобус Луны. Кроме того, первые животные на "Зонде-4" облетели Луну, вернулись и радостно жили на Земле дальше. Это черепашки. Они могли не есть-не пить, но позволили себе такой круиз. Следующий громкий шаг – это мягкая посадка. И серьезные исследования уже на Луне, которые провела автоматическая станция "Луна-9", - продолжает экскурсовод.Луноходы, спускаемые космические аппараты, полноразмерные макеты ракетно-космической техники: спутники, автоматические межпланетные станции, орбитальные комплексы и космические корабли, быт космонавтов с возможностью прочувствовать ограниченность пространства и – "вишенка на торте" – сеанс научно-познавательной программы в мультимедийном комплексе "Интерактивная планета"! Ни много ни мало культурный шок. И обоюдное чувство гордости – как у российских, так и у белорусских журналистов, ведь в эпоху великих достижений советских ученых в освоении космоса мы были одной страной.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

космос - риа наука, николай козлов, игорь угольников, петр i, луна, россия, белоруссия