https://ria.ru/20250430/moskino-2014285238.html

Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино"

Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 30.04.2025

Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино"

Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова покажут в кинопарке "Москино" в столице, премьерный показ состоится 1 мая, сообщается на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:04:00+03:00

2025-04-30T11:04:00+03:00

2025-04-30T11:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

игорь угольников

москино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972477961_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_85e8a98070f573b709aeefc91afa3c75.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова покажут в кинопарке "Москино" в столице, премьерный показ состоится 1 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С 1 по 11 мая в кинопарке "Москино" будут показывать иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова. Это зрелищный спектакль с участием народных артистов России, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, профессиональных каскадеров и военной техники. Кроме того, в представлении используют компьютерную графику. Премьерный показ кинотеатральной постановки состоится 1 мая. Именно в этот день 80 лет назад советские войска штурмовали Берлин", - говорится в сообщении. Отмечается, что сюжет постановки проведет зрителей по победоносным страницам Великой Отечественной войны в 1945 году. Они увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. В постановке объединяются три вида искусства - кино, театр и музыка. Зрителей ждет профессиональная игра артистов, современные графические приемы и оркестровые композиции. "Спектакли пройдут с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая. 1 мая показ начнется в 13.00, а 9 мая - в 18.00. В остальные дни запланировано по два сеанса - в 13.00 и 18.00. Спектакль длится 1 час 10 минут. Посещение входит в стоимость входного билета в кинопарк", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html

https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, игорь угольников, москино