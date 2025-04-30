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Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:04 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moskino-2014285238.html
Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино"
Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 30.04.2025
Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино"
Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова покажут в кинопарке "Москино" в столице, премьерный показ состоится 1 мая, сообщается на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:04:00+03:00
2025-04-30T11:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
игорь угольников
москино
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова покажут в кинопарке "Москино" в столице, премьерный показ состоится 1 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С 1 по 11 мая в кинопарке "Москино" будут показывать иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова. Это зрелищный спектакль с участием народных артистов России, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, профессиональных каскадеров и военной техники. Кроме того, в представлении используют компьютерную графику. Премьерный показ кинотеатральной постановки состоится 1 мая. Именно в этот день 80 лет назад советские войска штурмовали Берлин", - говорится в сообщении. Отмечается, что сюжет постановки проведет зрителей по победоносным страницам Великой Отечественной войны в 1945 году. Они увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. В постановке объединяются три вида искусства - кино, театр и музыка. Зрителей ждет профессиональная игра артистов, современные графические приемы и оркестровые композиции. "Спектакли пройдут с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая. 1 мая показ начнется в 13.00, а 9 мая - в 18.00. В остальные дни запланировано по два сеанса - в 13.00 и 18.00. Спектакль длится 1 час 10 минут. Посещение входит в стоимость входного билета в кинопарк", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html
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москва, россия, игорь угольников, москино
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Игорь Угольников, Москино
Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в кинопарке "Москино"

Иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" покажут в "Москино" 1 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка кинопарка "Москино"
Площадка кинопарка Москино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Площадка кинопарка "Москино". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова покажут в кинопарке "Москино" в столице, премьерный показ состоится 1 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С 1 по 11 мая в кинопарке "Москино" будут показывать иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!" режиссера Игоря Угольникова. Это зрелищный спектакль с участием народных артистов России, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, профессиональных каскадеров и военной техники. Кроме того, в представлении используют компьютерную графику. Премьерный показ кинотеатральной постановки состоится 1 мая. Именно в этот день 80 лет назад советские войска штурмовали Берлин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сюжет постановки проведет зрителей по победоносным страницам Великой Отечественной войны в 1945 году. Они увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. В постановке объединяются три вида искусства - кино, театр и музыка. Зрителей ждет профессиональная игра артистов, современные графические приемы и оркестровые композиции.
"Спектакли пройдут с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая. 1 мая показ начнется в 13.00, а 9 мая - в 18.00. В остальные дни запланировано по два сеанса - в 13.00 и 18.00. Спектакль длится 1 час 10 минут. Посещение входит в стоимость входного билета в кинопарк", - добавляется в сообщении.
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