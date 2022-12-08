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Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры

Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры - РИА Новости, 08.12.2022

Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры

8 декабря 2022 года стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Бут... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:26

2022-12-08T20:26

2022-12-08T20:26

справки

владислав клюшин

роман селезнев

виктор бут

сша

россия

таиланд

оон

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20228 декабря 2022 года стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии.27 апреля 2022 года состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Ярошенко доставили в Турцию, оттуда он вылетел в Москву. Летчик Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы, он был признан виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.20109 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на десятерых российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. В июне 2010 года в США были задержаны Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаез, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. В списке высылаемых из США граждан семь фамилий поменялись – суд в Нью-Йорке сообщил, что депортированы Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков и Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко. Таким образом, лишь трое из задержанных жили и работали в США под своими настоящими именами. Остальные на суде признали вину, раскрыли свои настоящие имена и согласились на немедленную депортацию в РФ. Власти России освободили ученого из Института США и Канады РАН Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб РФ Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Сутягин весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был осужден за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Запорожского в 2003 году Московский окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы за госизмену в форме выдачи гостайны в пользу США. Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе.19865 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность об одновременном освобождении заключенных. Произошел обмен обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника советского представительства при ООН Геннадия Захарова на американского журналиста, главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, также обвиняемого в шпионаже. В рамках договоренности из СССР был выслан советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы политзаключенный Юрий Орлов.197927 апреля 1979 года в Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Кеннеди состоялся обмен осужденных за шпионаж советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН, на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Советские разведчики Энгер и Черняев были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы.196311 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был проведен обмен двух советских агентов – бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру – на американского священника Уолтера Чишека, арестованного в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж. 196210 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) находился в США с 1948 года как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен к 30 годам тюрьмы. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Возможные кандидатуры для последующих обменовПереговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран. В июне 2021 года, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ФСИН России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, находящихся в российских колониях или СИЗО. Восемь из них имеют также российское гражданство, а еще один является гражданином Армении. Как потенциального кандидата на обмен называют осужденного в РФ американца Пола Уилана. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России 28 декабря 2018 года в Москве при "проведении шпионской акции". Пол Уилан приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что сейчас в тюрьмах США находится порядка двух тысяч граждан России, подавляющее большинство из них отбывают сроки за мелкие общеуголовные преступления. В числе потенциальных кандидатов на обмен СМИ называют Александра Винника. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию. В августе 2022 года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Винник содержится в тюрьме Санта-Рита. Россиянин отвергает предъявленные ему обвинения. Американский суд отказался освободить его под залог. Потенциальным кандидатом на возвращение домой также мог бы стать россиянин Роман Селезнев. Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был задержан агентами секретной службы США в июле 2014 года на Мальдивах. Затем он был вывезен в США. В августе 2016 года Селезнев был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянина признали виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него обвинений и в апреле 2017 года приговорили к 27 годам тюрьмы. Адвокатами Романа Селезнева была направлена жалоба на приговор в Апелляционный суд по девятому округу. В рамках второго уголовного дела россиянин признался, что с января 2009 года он являлся членом международной группы кибермошенников Carder.su, которая осуществляла через интернет операции с похищенными кредитными картами и совершала иные мошеннические действия. В результате решением Федерального суда Северного округа Джорджии Селезнев в ноябре 2017 года был приговорен к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не будет приплюсовываться к предыдущему. Кроме того, по решению американского суда россиянин вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов. 3 апреля 2019 года адвокат россиянина заявил, что Роман Селезнев получил отказ в апелляции. Потенциальным кандидатам на обмен также может стать российский бизнесмен Владислав Клюшин. Клюшин был арестован 21 марта 2021 года в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина. 24 июня 2021 года Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США. 30 августа стало известно, что Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина. 18 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Защита россиянина в сентябре 2022 года подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты 31 октября отклонил данное ходатайство. Ожидается, что 30 января 2023 года суд присяжных приступит к рассмотрению дела. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог. В числе возможных кандидатов на обмен правозащитник Иван Мельников назвал россиянина Дмитрия Украинского. Украинского арестовали в Паттайе (Таиланд) в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на его экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюрьмы. Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сначала должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции. 16 июня 2022 года гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда в США. 21 июня он впервые предстал перед судом в Нью-Йорке. В рассекреченном документе Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка говорится, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, владислав клюшин, роман селезнев, виктор бут, сша, россия, таиланд, оон, шереметьево (аэропорт), химкинский городской суд, бриттни грайнер