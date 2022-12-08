https://ria.ru/20221208/uilan-1837275506.html

США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден

США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2022

США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден

США продолжат переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден в своем обращении. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:45

2022-12-08T16:45

2022-12-08T17:19

в мире

сша

джо байден

пол уилан

россия

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США продолжат переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден в своем обращении."Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола", - добавил он.По его словам, он "гарантирует это".Байден также обратился к российским властям с призывом позаботиться о здоровье Уилана и добавил, что США продолжат вести переговоры о его освобождении.Он напомнил, что США удалось вернуть Тревора Рида ранее в этом году. "К сожалению, русские, по абсолютно незаконным причинам, относятся к делу Пола совсем иначе. И мы еще не добились успеха в освобождении Пола. Мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся. Мы находимся в тесном контакте с семьей Уилана", - отметил президент.Байден призвал Россию следить за здоровьем Уилана и относиться "к нему гуманно", пока США его не вернут.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221118/uilan-1832646122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, джо байден, пол уилан, россия