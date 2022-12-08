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США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2022
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США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден
США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2022
США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден
США продолжат переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден в своем обращении. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:45
2022-12-08T17:19
в мире
сша
джо байден
пол уилан
россия
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США продолжат переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден в своем обращении."Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола", - добавил он.По его словам, он "гарантирует это".Байден также обратился к российским властям с призывом позаботиться о здоровье Уилана и добавил, что США продолжат вести переговоры о его освобождении.Он напомнил, что США удалось вернуть Тревора Рида ранее в этом году. "К сожалению, русские, по абсолютно незаконным причинам, относятся к делу Пола совсем иначе. И мы еще не добились успеха в освобождении Пола. Мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся. Мы находимся в тесном контакте с семьей Уилана", - отметил президент.Байден призвал Россию следить за здоровьем Уилана и относиться "к нему гуманно", пока США его не вернут.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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в мире, сша, джо байден, пол уилан, россия
В мире, США, Джо Байден, Пол Уилан, Россия
16:45 08.12.2022 (обновлено: 17:19 08.12.2022)
 
США продолжат работать над освобождением Уилана, заявил Байден

Президент Байден: США не забыли о Поле Уилане и продолжат работать над его освобождением

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США продолжат переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден в своем обращении.
"Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России", - сказал он.
"Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола", - добавил он.
По его словам, он "гарантирует это".
Байден также обратился к российским властям с призывом позаботиться о здоровье Уилана и добавил, что США продолжат вести переговоры о его освобождении.
Он напомнил, что США удалось вернуть Тревора Рида ранее в этом году. "К сожалению, русские, по абсолютно незаконным причинам, относятся к делу Пола совсем иначе. И мы еще не добились успеха в освобождении Пола. Мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся. Мы находимся в тесном контакте с семьей Уилана", - отметил президент.
Байден призвал Россию следить за здоровьем Уилана и относиться "к нему гуманно", пока США его не вернут.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме
 
В миреСШАДжо БайденПол УиланРоссия
 
 
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