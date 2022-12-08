Рейтинг@Mail.ru
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:11
2022-12-08T17:07
виктор бут
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837264843_0:16:2033:1160_1920x0_80_0_0_e446beb3d5d567f83f50fd2ca9f0f83f.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД.Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться.Как сообщил президент США Джо Байден, Грайнер уже вылетела домой, он поговорил с ней по телефону.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837264843_102:0:1930:1371_1920x0_80_0_0_bca4d0a49e7e9b5b6ea245bf58dfbce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, россия, сша
Виктор Бут, Россия, США
16:11 08.12.2022 (обновлено: 17:07 08.12.2022)
 
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

МИД сообщил об обмене Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД.
Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.
"В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена", — напомнили в ведомстве.
Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться.
"Российский гражданин возвращен на родину", — заключили в МИД.
Как сообщил президент США Джо Байден, Грайнер уже вылетела домой, он поговорил с ней по телефону.
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:12
Байден выступит с экстренным обращением
 
Виктор БутРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала