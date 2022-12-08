16:11 08.12.2022 (обновлено: 17:07 08.12.2022)
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
МИД сообщил об обмене Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД.
Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.
"В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена", — напомнили в ведомстве.
Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться.
"Российский гражданин возвращен на родину", — заключили в МИД.
Как сообщил президент США Джо Байден, Грайнер уже вылетела домой, он поговорил с ней по телефону.
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
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