https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:11

2022-12-08T16:11

2022-12-08T17:07

виктор бут

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сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД.Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться.Как сообщил президент США Джо Байден, Грайнер уже вылетела домой, он поговорил с ней по телефону.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, россия, сша