https://ria.ru/20220801/obmen-1806544429.html

Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина

Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина - РИА Новости, 01.08.2022

Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина

Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:32

2022-08-01T22:32

2022-08-01T22:58

в мире

владислав клюшин

бриттни грайнер

пол уилан

россия

сша

швейцария

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава Клюшина.Власти США публично объявили, что сделали России "серьезное предложение" в стремлении вернуть на родину американцев Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Однако американские власти отказываются подтверждать сообщения СМИ о готовности выпустить из тюрьмы россиянина Виктора Бута, который находится под стражей с 2008 года и отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.

https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805735662.html

россия

сша

швейцария

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в мире, владислав клюшин, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша, швейцария