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Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина - РИА Новости, 01.08.2022
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Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина
Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина - РИА Новости, 01.08.2022
Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина
Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:32
2022-08-01T22:58
в мире
владислав клюшин
бриттни грайнер
пол уилан
россия
сша
швейцария
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава Клюшина.Власти США публично объявили, что сделали России "серьезное предложение" в стремлении вернуть на родину американцев Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Однако американские власти отказываются подтверждать сообщения СМИ о готовности выпустить из тюрьмы россиянина Виктора Бута, который находится под стражей с 2008 года и отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.
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в мире, владислав клюшин, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша, швейцария
22:32 01.08.2022 (обновлено: 22:58 01.08.2022)
 
Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина

Bloomberg: в теме обмена заключенными между Россией и США появилось имя Клюшина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава Клюшина.
Власти США публично объявили, что сделали России "серьезное предложение" в стремлении вернуть на родину американцев Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Однако американские власти отказываются подтверждать сообщения СМИ о готовности выпустить из тюрьмы россиянина Виктора Бута, который находится под стражей с 2008 года и отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.
"Другим потенциальным кандидатом (на обмен) для России может быть Владислав Клюшин", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на анонимные источники, "осведомленные о дискуссиях".
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.
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В миреВладислав КлюшинБриттни ГрайнерПол УиланРоссияСШАШвейцария
 
 
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