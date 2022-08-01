22:32 01.08.2022 (обновлено: 22:58 01.08.2022)
Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина
Bloomberg: в теме обмена заключенными между Россией и США появилось имя Клюшина
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что в обсуждении темы обмена заключёнными между Россией и США появилось имя ещё одного россиянина - бизнесмена Владислава Клюшина.
Власти США публично объявили, что сделали России "серьезное предложение" в стремлении вернуть на родину американцев Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Однако американские власти отказываются подтверждать сообщения СМИ о готовности выпустить из тюрьмы россиянина Виктора Бута, который находится под стражей с 2008 года и отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.
"Другим потенциальным кандидатом (на обмен) для России может быть Владислав Клюшин", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на анонимные источники, "осведомленные о дискуссиях".
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.