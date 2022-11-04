https://ria.ru/20221104/antonov-1829149545.html

Посольство пожалуется на несоблюдение условий встречи с Винником

Посольство пожалуется на несоблюдение условий встречи с Винником - РИА Новости, 04.11.2022

Посольство пожалуется на несоблюдение условий встречи с Винником

Посольство России в США пожалуется администрации на несоблюдение договоренности об условиях встречи с заключенным россиянином Александром Винником, заявил посол РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:35

2022-11-04T01:35

2022-11-04T01:35

в мире

александр винник

анатолий антонов

франция

европейский суд по правам человека (еспч)

сша

греция

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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в США пожалуется администрации на несоблюдение договоренности об условиях встречи с заключенным россиянином Александром Винником, заявил посол Анатолий Антонов.Антонов посетил Винника в тюрьме Сан-Франциско. Он находится под стражей уже более пяти лет, при этом отбытый срок не планируют засчитывать, вынося приговор, сообщил посол.Высокопоставленный дипломат отметил, что, несмотря на длительное и сложное согласование через госдеп и Белый дом, тюремная администрация не разрешила встречу в одном помещении, общаться с Винником пришлось через стекло.Винник сидит в общей камере, где содержатся 25 человек, кормят его плохо, добавил посол. "Нас беспокоит, что сейчас он находится в тюрьме, и нет никакой предсказуемости о том, когда может быть вынесен приговор. Это создает моральные и психологические сложности для нашего соотечественника", - сказал Антонов.Посол заявил, что от властей США дипломаты потребуют более нормального отношения к соотечественникам, приведя для сравнения информацию о том, что у главы американского диппредставительства в Москве таких сложных условий для встречи с заключенными американцами не было."Винник переживает за то, что происходит у нас дома. Он знает о специальной военной операции, бросил мне такую фразу: "Да лучше бы я на фронте боролся сейчас, чем терять эти годы в тюрьме", - сказал посол.Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.

https://ria.ru/20221024/vinnik-1826214548.html

https://ria.ru/20221020/dialog-1825374605.html

https://ria.ru/20221013/but-1823556761.html

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в мире, александр винник, анатолий антонов, франция, европейский суд по правам человека (еспч), сша, греция