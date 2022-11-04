Посольство пожалуется на несоблюдение условий встречи с Винником
Антонов: посольство России в США пожалуется на несоблюдение условий встречи с Винником
САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в США пожалуется администрации на несоблюдение договоренности об условиях встречи с заключенным россиянином Александром Винником, заявил посол Анатолий Антонов.
"Я приеду в Вашингтон, мы напишем ноты и в госдепартамент, и выражу свое негативное отношение коллегам из Белого дома. У нас есть письменное согласие на контакт с нашим соотечественником, мы считаем ситуацию, которая произошла сейчас, просто недопустимой", — заявил Антонов журналистам.
Антонов посетил Винника в тюрьме Сан-Франциско. Он находится под стражей уже более пяти лет, при этом отбытый срок не планируют засчитывать, вынося приговор, сообщил посол.
Высокопоставленный дипломат отметил, что, несмотря на длительное и сложное согласование через госдеп и Белый дом, тюремная администрация не разрешила встречу в одном помещении, общаться с Винником пришлось через стекло.
Винник сидит в общей камере, где содержатся 25 человек, кормят его плохо, добавил посол. "Нас беспокоит, что сейчас он находится в тюрьме, и нет никакой предсказуемости о том, когда может быть вынесен приговор. Это создает моральные и психологические сложности для нашего соотечественника", - сказал Антонов.
Посол заявил, что от властей США дипломаты потребуют более нормального отношения к соотечественникам, приведя для сравнения информацию о том, что у главы американского диппредставительства в Москве таких сложных условий для встречи с заключенными американцами не было.
"Винник переживает за то, что происходит у нас дома. Он знает о специальной военной операции, бросил мне такую фразу: "Да лучше бы я на фронте боролся сейчас, чем терять эти годы в тюрьме", - сказал посол.
Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
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