https://ria.ru/20221118/uilan-1832646122.html
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме - РИА Новости, 18.11.2022
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме
Американским дипломатам снова не разрешили передать продукты отбывающему наказание в РФ по обвинению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:37
2022-11-18T20:37
2022-11-18T21:17
в мире
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Американским дипломатам снова не разрешили передать продукты отбывающему наказание в РФ по обвинению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, сообщил журналистам его брат Дэвид Уилан.Как рассказал заключенный по телефону своим родным, визит к нему представителей американской дипмиссии состоялся в среду, 16 ноября."Как и раньше, продукты, которые Пол попросил у посольства США в дополнение к скудному тюремному рациону, не разрешили. Правила недавно изменились, и консервы теперь запрещены", - рассказал брат заключенного.По его словам, американец, у которого нет возможности самостоятельно покупать свежие продукты в тюрьме, выменивает необходимое у соседей.Прошлый визит американских дипломатов к Уилану состоялся в июне.Пол Уилан приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20221109/zaklyuchennye-1830129462.html
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в мире, пол уилан, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Пол Уилан, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:37 18.11.2022 (обновлено: 21:17 18.11.2022)
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в тюрьме
Американские дипломаты в среду посетили Пола Уилана в тюрьме
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Американским дипломатам снова не разрешили передать продукты отбывающему наказание в РФ по обвинению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, сообщил журналистам его брат Дэвид Уилан.
Как рассказал заключенный по телефону своим родным, визит к нему представителей американской дипмиссии состоялся в среду, 16 ноября.
"Как и раньше, продукты, которые Пол попросил у посольства США в дополнение к скудному тюремному рациону, не разрешили. Правила недавно изменились, и консервы теперь запрещены", - рассказал брат заключенного.
По его словам, американец, у которого нет возможности самостоятельно покупать свежие продукты в тюрьме, выменивает необходимое у соседей.
Прошлый визит американских дипломатов к Уилану состоялся в июне.
Пол Уилан приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ
. Американец настаивает на своей невиновности.