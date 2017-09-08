В США сообщили, что осужденный Селезнев признался в новых преступлениях

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Россиянин Роман Селезнев, осужденный весной 2017 года в США на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество, признался в новых преступлениях, сообщает министерство юстиции США.

По информации ведомства, Селезнев признал свою роль в сговоре с целью хакерской атаки на процессинговую компанию RBS Worldpay в 2008 году. Он отвечал за обналичивание свыше 2,1 миллиона долларов, связанных со взломанными кредитными картами.

"Обвиняемый и хорошо подготовленная команда хакеров украли более 2 миллионов долларов из банкоматов по всему миру", — приводятся в заявлении слова прокурора Джона Хорна.

По данным следствия, после того, как преступникам удалось вскрыть систему шифрования процессинговой компании, они повысили лимиты на подконтрольных им счетах до уровня более чем миллион долларов. Затем при помощи 44 поддельных зарплатных дебетовых карт злоумышленники сняли более девяти миллионов долларов через 2100 банкоматов в 280 городах в США, России, Украины, Эстонии, Италии, Японии, Канаде и в Гонконге.

Кроме того, преступники получили доступ к файлам с данными на 45,5 миллиона зарплатных и подарочных карт.

Признание Селезнева последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы штата Джорджия.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США.

Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти 3 миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.