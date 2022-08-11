https://ria.ru/20220811/obmen-1808842491.html

В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США

В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США - РИА Новости, 11.08.2022

В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США

Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:36

2022-08-11T12:36

2022-08-11T12:36

сергей лавров

россия

сша

москва

политика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Действительно, 5 августа глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность нашей страны обсуждать эту проблему в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Были даны поручения уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами", - сказал Нечаев на брифинге в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, сша, москва, политика