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В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США - РИА Новости, 11.08.2022
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В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США
Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:36
2022-08-11T12:36
сергей лавров
россия
сша
москва
политика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Действительно, 5 августа глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность нашей страны обсуждать эту проблему в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Были даны поручения уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами", - сказал Нечаев на брифинге в Москве.
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сергей лавров, россия, сша, москва, политика
Сергей Лавров, Россия, США, Москва, Политика
12:36 11.08.2022
 
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США

МИД: переговоры по обмену заключенными с США ведутся компетентными органами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Действительно, 5 августа глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность нашей страны обсуждать эту проблему в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Были даны поручения уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами", - сказал Нечаев на брифинге в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
12:09
МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными
 
Сергей ЛавровРоссияСШАМоскваПолитика
 
 
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