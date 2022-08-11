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В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США
Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:36
2022-08-11T12:36
2022-08-11T12:36
сергей лавров
россия
сша
москва
политика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переговоры по вопросу обмена заключенными РФ и США ведутся компетентными органами двух стран, сообщил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Действительно, 5 августа глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность нашей страны обсуждать эту проблему в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Были даны поручения уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами", - сказал Нечаев на брифинге в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, сша, москва, политика
Сергей Лавров, Россия, США, Москва, Политика
В МИД рассказали о переговорах по обмену с заключенными с США
МИД: переговоры по обмену заключенными с США ведутся компетентными органами