https://ria.ru/20220622/ekstraditsiya-1797248725.html

Таиланд выдал США россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях

Таиланд выдал США россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях - РИА Новости, 22.06.2022

Таиланд выдал США россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях

Правоохранительные органы Таиланда экстрадировали гражданина РФ Дмитрия Украинского, выдачи которого также добивалась Россия, в США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:59

2022-06-22T11:59

2022-06-22T12:05

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БАНГКОК/МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Таиланда экстрадировали гражданина РФ Дмитрия Украинского, выдачи которого также добивалась Россия, в США, сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции."Шестнадцатого июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдачи в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение", - рассказал правозащитник.Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на его экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Также против него возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюрьмы. Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года.Мельников рассказал, что родных Украинского, а также консульских работников не уведомили о его экстрадиции в США, хотя, согласно консульской конвенции, американские власти обязаны были это сделать в течение 1-3 дней."Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и, в свою очередь, привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создаёт предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления", - добавил собеседник.По информации источника РИА Новости в пенитенциарной системе Таиланда, Украинский был передан американским властям в середине июня по решению генеральной прокуратуры страны – оно было принято, скорее всего, в начале месяца.В отношении россиянина было два равнозначных судебных решения, разрешающих экстрадицию в РФ и США, так как запросы поступили из обеих стран. Окончательное решение об экстрадиции по таиландским законам принимает генпрокуратура."В постановлении генпрокуратуры было сказано, что, так как запрос от США поступил раньше, чем запрос от России, принято решение экстрадировать Дмитрия Украинского в США, чтобы после окончания его отношений с американским правосудием власти США могли бы передать его России", - добавил источник.Запрос России на экстрадицию Украинского основывается на деле о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 7,5 миллиона рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.

https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html

https://ria.ru/20220622/zapros-1797250111.html

https://ria.ru/20220510/podozrevaemyy-1787711916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, таиланд, россия