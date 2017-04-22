Селезнев получил беспрецедентный срок в США по обвинению в хакерстве

СИЭТЛ, 22 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Роман Селезнев был приговорен в пятницу судом в Сиэтле к беспрецедентно длительному для США сроку в 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Защита заявила, что апелляция на приговор "скорее всего" будет подана, поскольку 32-летний Селезнев имеет серьезные заболевания и может не дожить до окончания срока. Посольство России в Вашингтоне вновь напомнило об обстоятельствах задержания Селезнева, заявив, что он фактически был похищен американскими правоохранительными органами в третьей стране.

Рекордный приговор

Селезнев незадолго до приговора подписал признательные показания и выступил в суде с покаянной речью, но суд не принял их во внимание.

Приговор Селезневу стал самым длительным, когда-либо вынесенным в США за киберпреступления, заявила в пятницу журналистам федеральный прокурор США Аннетт Хейс.

"Это самый долгий срок за преступления в киберсфере здесь, в США, о котором мы знаем", — сказала Хейс журналистам в Сиэтле. Обвинение "насчитало" Селезневу почти 170 миллионов долларов ущерба. Судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса, назвал ущерб "экстраординарным".

Прокурор по делу Романа Селезнева Норман Барбоса в американском суде назвал дело россиянина "действительно беспрецедентным".

Барбоса назвал Селезнева "лидером рынка международной индустрии кардинга" — кражи номеров кредитных карт. По словам прокурора, Селезнёв "купался в успехе". Он даже сравнил Селезнева с вымышленным гангстером Тони Сопрано из американского сериала "Клан Сопрано".

"Его сообщники обращались к нему, как к Тони Сопрано", — заявил в последнем слове на процессе прокурор Норман Барбоса. Он продемонстрировал фото Селезнева, позирующего на фоне картины, где сам Селезнев представлен в роскошном парчовом одеянии с орденами и лентами. Для сравнения Барбоса привел аналогичную картину, которую заказал себе вымышленный гангстер Сопрано, где тот изображен в парадном мундире XVIII века рядом с чистокровной лошадью.

Также, по заявлению Барбосы, Селезнев "купался в успехе". Он показал фотографии из телефона Селезнева, на которых тот запечатлен со спортивной автомашиной на фоне храма Василия Блаженного в Москве и с друзьями на отдыхе.

Барбоса обвинил Селезнева в отсутствии желания пойти на сделку со следствием и просил не принимать во внимание травмы, полученные при теракте 2011 года в Марокко, где он находился как турист. Он также назвал оправданным приговор в виде 30 лет тюрьмы.

В свою очередь адвокат Селезнева Игорь Литвак назвал приговор "полностью неприемлемым". "Обвиняемый уже много пострадал в своей короткой жизни", — сказал защитник. Литвак добавил, что Селезнёв полностью осознал и принял свою вину и готов возместить "как можно больше" ущерба. Адвокат попросил суд проявить "снисхождение и милость".

Снисхождение не заслужил

Сам Селезнев зачитал в суде заявление на английском языке. "Прошу и умоляю вашу честь о снисхождении", — заявил Селезнёв в суде, прося принять во внимание серьёзные травмы головы, полученные при теракте в Марокко. По его словам, "преступления приносят ему большую скорбь и стыд". "Я очень сожалею обо всём, что я сделал", — сказал Селезнев.

Судья Джонс заявил, что Селезнёв "посвятил жизнь" преступлениям и пытался помешать правосудию "на каждом повороте". Он назвал "экстремальным" нанесённый Селезнёвым ущерб.

"Необходимо защитить общество от ваших дальнейших преступлений", — сказал судья. Он заявил, что Селезнёв несколько раз имел право отказаться от преступной жизни, но "выбрал путь мошенника". Он признал смягчающим обстоятельством то, что у Селезнева было трудное детство, но назвал отягчающими препятствие правосудию. "Я не уверен, что вы в действительности взяли ответственность на себя", — сказал Джонс.

Ввиду этого судья практически полностью удовлетворил требования защиты, отправив Селезнева за решетку на 27 лет.

Адвокат Селезнева Игорь Литвак заявил, что тот раздумывает над подачей апелляции, на которую отведено две недели.

"Равносильно смертному приговору"

"Учитывая приговор, скорее всего, он подаст апелляцию", — сказал Литвак РИА Новости. Он назвал маловероятным передачу Селезнева России для отбывания наказания — аналогичную позицию выразила несколько позднее федеральный прокурор по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс.

Селезнев после приговора распространил заявление, в котором назвал себя политзаключенным и попросил помощи правительства России.

"Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным", — говорится в письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак.

"Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России", — добавил Селезнев. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", — говорится в заявлении. Селезнев назвал приговор "явно незаслуженным".

По словам Литвака, у Селезнева "очень серьезная ситуация со здоровьем": в голове у него металлическая пластина, которая покрывает 30% его черепа, гепатит В, а также "куча разных других болезней".

Федеральный прокурор Аннетт Хейс отрицала заявления защиты, что Селезневу не обеспечивают медицинскую помощь.

"У нас в министерстве юстиции большая система тюрем, в них много людей с проблемами здоровья, так что есть большой спектр доступных ресурсов, чтобы с ними бороться. Вы слышали сегодня утром (в суде) о некоторых событиях со здоровьем, включая припадок, который мог случиться с господином Селезневым, когда он был в ведении управления тюрем США. Он получает лекарства, он посещает докторов", — сказала Хейс, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции в Сиэтле.

"Мы полностью в курсе его состояния здоровья и будем все это время соответствующим образом реагировать на него", — сказала Хейс.

Посольство России в Вашингтоне напомнило о позиции МИД РФ, что Селезнев был доставлен в США в 2014 году с Мальдивских островов с нарушением норм международного права. Селезнева схватили агенты Секретной службы США и перевезли на принадлежащий США атолл Гуам, где его арест был оформлен формально. Минюст США утверждает, что Мальдивы согласились выслать Селезнева, но не привел никаких тому подтверждений. Между США и Мальдивами нет договора об экстрадиции.

"Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны. По имеющейся информации, адвокаты будут обжаловать решение суда", — сказал представитель посольства.

Следующая остановка — Невада

Ранее Россия запретила въезд на свою территорию четырем сотрудникам минюста США в связи с делом Селезнева. Это Чарльз Сет Уилкинсон, Итан Рэй Аренсон, Кэтрин Уорма и Норман Барбоса. Трое из них (Уилкинсон, Барбоса и Уорма) работают в прокуратуре штата Вашингтон. Уилкинсон и Барбоса выступали обвинителями на процессе. Прокуроры заявили РИА Новости, что не очень расстраиваются из-за запрета на въезд в Россию. При этом их беспокоит то обстоятельство, что экс-супруга Селезнева, проживавшая в США, отказалась дать против него показания и вернулась в Россию.

"Она могла быть очень важным свидетелем в суде. Нас очень беспокоит, что она вернулась в Россию, несмотря на то, что она сказала нам, что никогда не хочет возвращаться туда. Мы не знаем, где она и что с ней случилось", — заявила федеральный прокурор Аннетт Хейс.

Главный обвинитель по делу прокурор Норман Барбоса на вопрос, предлагали ли женщине защиту как свидетелю, ответил: "Да, неоднократно".

"Она жила здесь и общалась с правоохранительными органами… Она покинула страну в течение нескольких дней после того, как говорила с агентами о своих показаниях. В тот момент мы ожидали, что она будет свидетельствовать на процессе", — сказал Барбоса.

Сам Селезнев в своих признательных показаниях сообщил, что его жена оставила его, "потому что не хотела заботиться об овоще" после того, как Селезнев получил тяжелейшие травмы при теракте в Марокко в 2014 году.

Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс уверена, что осужденный в ее штате по обвинению в кибермошенничестве Роман Селезнев предстанет перед судом еще в двух штатах, где ему предъявлены обвинения — в Джорджии и Неваде.

"Оба этих дела важны, мы консультируемся с нашими партнерами в других округах, и, как только там завершит работу обвинение, мы будем продвигаться дальше. Вероятно, следующей будет Невада, ему будут предъявлены обвинения там, а потом Джорджия", — сказала Хейс, отвечая на вопрос РИА Новости, предстанет ли Селезнев перед судом в этих штатах.

Защита же пока не знает, будет ли Селезнев вновь привлечен к суду в США, заявил адвокат Селезнева Игорь Литвак.

"Слишком рано говорить, будут ли его судить там", — сказал Литвак.