https://ria.ru/20220427/obmen-1785747578.html
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию - РИА Новости, 27.04.2022
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию
Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:28
2022-04-27T14:28
2022-04-27T20:27
константин ярошенко
тревор рид
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
2022-04-27T14:28
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PT1M09S
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Тревора Рида отправляют в США
Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США.
2022-04-27T14:28
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ярошенко, тревор рид
14:28 27.04.2022 (обновлено: 20:27 27.04.2022)
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию
Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД.
"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.
Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.
Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка
отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.