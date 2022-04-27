https://ria.ru/20220427/obmen-1785747578.html

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию - РИА Новости, 27.04.2022

Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию

Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:28

2022-04-27T14:28

2022-04-27T20:27

константин ярошенко

тревор рид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33716631647f102adf8b39c4cf821130.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах. 2022-04-27T14:28 true PT1M09S

Тревора Рида отправляют в США Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США. 2022-04-27T14:28 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин ярошенко, тревор рид