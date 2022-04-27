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Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию - РИА Новости, 27.04.2022
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Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию - РИА Новости, 27.04.2022
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию
Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:28
2022-04-27T20:27
константин ярошенко
тревор рид
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД."В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен &lt;...&gt; Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
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Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
2022-04-27T14:28
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Тревора Рида отправляют в США
Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США.
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константин ярошенко, тревор рид
14:28 27.04.2022 (обновлено: 20:27 27.04.2022)
 
Российского летчика Ярошенко обменяли на американца, напавшего на полицию

Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев на брифинге в пресс-центре МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа 2021, 10:00
Григорий Лукьянцев: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.
Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
 
Константин ЯрошенкоТревор Рид
 
 
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