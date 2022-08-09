https://ria.ru/20220809/vinnik-1808196018.html

Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США

Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США - РИА Новости, 09.08.2022

Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США

Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:00

2022-08-09T02:00

2022-08-09T02:11

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САН-ФРАНЦИСКО, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения.Винник, которого на прошлой неделе экстрадировали из Греции, в суде Сан-Франциско официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.

https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html

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в мире, сша, дело александра винника, россия, александр винник