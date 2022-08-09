Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/vinnik-1808196018.html
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США - РИА Новости, 09.08.2022
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:00
2022-08-09T02:11
в мире
сша
дело александра винника
россия
александр винник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9a17a7273852e94811f4ab939b2990a9.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения.Винник, которого на прошлой неделе экстрадировали из Греции, в суде Сан-Франциско официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16956bc6d8a3dc10f24260099faf306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дело александра винника, россия, александр винник
02:00 09.08.2022 (обновлено: 02:11 09.08.2022)
 
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США

Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения.
Винник, которого на прошлой неделе экстрадировали из Греции, в суде Сан-Франциско официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.
"Не может быть освобожден под залог", — говорится в записи.
Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.
В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
01:32
Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США
 
В миреСШАДело Александра ВинникаРоссияАлександр Винник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала