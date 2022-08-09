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Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США - РИА Новости, 09.08.2022
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:00
2022-08-09T02:00
2022-08-09T02:11
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САН-ФРАНЦИСКО, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, следует из его учетной записи на сайте пенитенциарного заведения.Винник, которого на прошлой неделе экстрадировали из Греции, в суде Сан-Франциско официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
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в мире, сша, дело александра винника, россия, александр винник
02:00 09.08.2022 (обновлено: 02:11 09.08.2022)
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США