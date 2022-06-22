https://ria.ru/20220622/sud-1797422347.html

Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом

Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом - РИА Новости, 22.06.2022

Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом

Экстрадированный из Таиланда в США россиянин Дмитрий Украинский 21 июня впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:43

2022-06-22T20:43

2022-06-22T20:43

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Экстрадированный из Таиланда в США россиянин Дмитрий Украинский 21 июня впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости официальный представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.

https://ria.ru/20220506/gosizmena-1787266340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, иван мельников, таиланд, сша, бангкок