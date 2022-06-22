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Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом - РИА Новости, 22.06.2022
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Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом
Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом - РИА Новости, 22.06.2022
Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом
Экстрадированный из Таиланда в США россиянин Дмитрий Украинский 21 июня впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:43
2022-06-22T20:43
в мире
справки
иван мельников
таиланд
сша
бангкок
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Экстрадированный из Таиланда в США россиянин Дмитрий Украинский 21 июня впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости официальный представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.
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в мире, справки, иван мельников, таиланд, сша, бангкок
20:43 22.06.2022
 
Экстрадированный из Таиланда в США россиянин впервые предстал перед судом

Офис прокурора: экстрадированный в США россиянин Украинский впервые предстал перед судом

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Экстрадированный из Таиланда в США россиянин Дмитрий Украинский 21 июня впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости официальный представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.
В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Штатам Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.
"Его экстрадировали, и вчера он предстал перед федеральным судом в Бруклине. Обвиняемый находился под стражей", - сказал по телефону Марзули.
Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.
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По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.
 
В миреСправкиИван МельниковТаиландСШАБангкок
 
 
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