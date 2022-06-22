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Суд в США обвинил россиянина Украинского в афере на 300 тысяч долларов - РИА Новости, 22.06.2022
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Суд в США обвинил россиянина Украинского в афере на 300 тысяч долларов
Суд в США обвинил россиянина Украинского в афере на 300 тысяч долларов - РИА Новости, 22.06.2022
Суд в США обвинил россиянина Украинского в афере на 300 тысяч долларов
Экстрадированному в США из Таиланда россиянину Дмитрию Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов - итого пять статей, говорится в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:38
2022-06-22T18:43
в мире
иван мельников
таиланд
сша
паттайя
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Экстрадированному в США из Таиланда россиянину Дмитрию Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов - итого пять статей, говорится в рассекреченном документе Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка."Практически во всех известных случаях по меньшей мере часть украденных средств выводились за рубеж на счета Украинского, Комова и Комовой (также проходящих по делу о мошенничестве). Украинский получил более 300 тысяч долларов", - говорится в обвинительном документе, опубликованном в судебной базе.Документ датируется 25 апреля 2016 года, а рассекречен 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года.Ранее в среду вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости о том, что правоохранительные органы Таиланда в итоге экстрадировали Украинского в Штаты.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
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в мире, иван мельников, таиланд, сша, паттайя
18:38 22.06.2022 (обновлено: 18:43 22.06.2022)
 
Суд в США обвинил россиянина Украинского в афере на 300 тысяч долларов

Суд в США обвинил россиянина Дмитрия Украинского в афере на 300 тысяч долларов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Экстрадированному в США из Таиланда россиянину Дмитрию Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов - итого пять статей, говорится в рассекреченном документе Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка.
"Практически во всех известных случаях по меньшей мере часть украденных средств выводились за рубеж на счета Украинского, Комова и Комовой (также проходящих по делу о мошенничестве). Украинский получил более 300 тысяч долларов", - говорится в обвинительном документе, опубликованном в судебной базе.
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Документ датируется 25 апреля 2016 года, а рассекречен 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.
По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года.
Ранее в среду вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости о том, что правоохранительные органы Таиланда в итоге экстрадировали Украинского в Штаты.
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